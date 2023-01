Massimo Ranieri non trattiene l’emozione: l’annuncio è importantissimo

Massimo Ranieri è un cantautore simbolo della musica italiana, anche lui si lascia andare ad una forte emozione: l’annuncio inedito sconvolge.

L’emozione non ha voce per Massimo Ranieri, uno dei cantautori più amati e stimati del panorama musicale italiano. Napoletano fino all’osso, è una pietra miliare per la canzone italiana, anni e anni di onorata carriera che ancora non ha trovato la sua fine. Cantare e far emozionare è il suo talento e devozione, e continuerà ancora a farlo finché potrà. Così, tra una premiazione e l’altra, arriva un annuncio del tutto inedito ed inaspettato, ma che per una volta lo lasciano senza parole.

In arte Massimo Ranieri, ma di nome Giovanni Calone, è lo showman che tutti conoscono e apprezzano per la sua Perdere l’amore, e tanti altri successi. 71enne con l’energia di un ventenne, fa ancora salti e balli sui palchi nei quali si esibisce, da qui la considerazione di essere molto più che un cantante. Si è cimentato anche come regista teatrale, attore e conduttore televisivo. Dopo tanti successi l’ultimo trionfo non se lo aspettava neanche lui, la gioia è così tanta da lasciarlo a bocca asciutta.

Massimo Ranieri e l’annuncio che fa storia

Massimo Ranieri è un Artista napoletano originario di Pallonetto di Santa Lucia, sito tra Piazza Plebiscito e il Lungomare magico della città, e rappresenta un’icona intramontabile con la sua carriera. Come già accennato, dalla musica alla recitazione, fino alla realizzazione di spettacoli che intrattengono con tanta originalità e modernità. Ed è proprio da questa sua specialità artistica che ottiene un riconoscimento di grande valore.

Durante la serata l’emozione è stata palpabile a vista d’occhio, ma è stato il discorso che ha motivato la decisione a rendere giustizia ad un nome così importante.

Il cantautore ha ricevuto l’onorificenza dal prefetto di Roma, Bruno Frattasi, di Grande Ufficiale al Merito della Repubblica Italiana. La motivazione della scelta è ciò che emoziona l’artista, e lo spiega proprio il Prefetto:

<<Voglio accompagnare la consegna di questo premio con qualche parola sentita di ringraziamento per tutto quello che ha fatto per il nostro Paese, perché è attraverso la sua arte che ha allietato gli italiani da più di quarant’anni a questa parte, è stato motivo di orgoglio per il nostro Paese.>>

Questa è la prima parte di un discorso toccante che lascia davvero senza parole un artista del calibro di Massimo Ranieri, che vorrebbe non commuoversi, ma non riesce. Le parole di Bruno Frattasi proseguono così:

<<Dice la Costituzione che ognuno onora il proprio paese in tutti i settori, nelle professioni, nei mestieri, nelle arti e lei l’hai onorato nelle arti. L’ha onorato attraverso la canzone, il teatro, il cinema quindi questo riconoscimento è un suggello di questa lunga, bellissima carriera.>>