“Provaci ancora prof”, ha cambiato vita e non fa più l’attrice: scelta drastica

Attrice amata della serie storica “Provaci ancora Prof” ha stravolto la sua vita: compie scelta drastica! Ecco com’è diventata oggi.

Il mondo dello spettacolo è complesso. La fama, i sacrifici, e le capacità, sono sempre sotto l’attenzione del grande pubblico. Senza ombra di dubbio la serie tv targata Rai 1, Provaci ancora Prof, è stata ed è ancora considerata una delle più amate. Scatta l’effetto nostalgico che riporta indietro nel tempo, ma gli anni sono passati e tante cose sono cambiate. A partire proprio dagli interpreti: c’è un’attrice che ha rivoluzionato la sua vita. E’ difficile credere che possa aver compiuto questo gesto, ma è andata proprio così. Ecco il perché ha fatto la scelta in questione e cosa fa oggi.

La serie è stata ispirata dai racconti di Margherita Oggero. Questa tratta di un’insegnante di lettere, Camilla Baudino interpretata da Veronica Pivetti, che spesso si ritrova tra gli impegni di lavoro e famiglia, totalmente immersa nelle indagini di polizia di casi avvenuti proprio nei luoghi da lei frequentati. Che si tratti di Roma, Torino o dei banchi di scuola, è stata una serie avvincente proprio per gli intrecci di trama. Tra i protagonisti c’è un’attrice che ha cambiato tutto, e svela le ragioni.

Attrice di Provaci ancora Prof stravolge tutto: ecco perché

La serie è composta da 7 stagioni con 46 episodi da ben 100 minuti l’uno, quindi l’intrattenimento non è stato poco. Infatti, dal 2005 fino 2017 sono andati in onda gli episodi in prima serata su Rai 1, conquistando una grossa fetta di share. Il pubblico a casa è molto legato alla serie, e con essa ai suoi personaggi. Sono passati anni dall’ultimo episodio, e non possiamo sapere s Camilla Baudino avrebbe risolto altri casi, ma c’è chi senza ombra di dubbio ha cambiato strada.

Ludovica Gargari è il nome dell’attrice ormai 25enne che ha interpretato per 13 anni da quando ne aveva solo 5 nel 2005, la piccola Livetta, la figlia di Camilla, la protagonista. Sono passati anni, e da allora ha acquisito nuove consapevolezze, soprattutto ha capito cosa vuole fare nella vita. Non vuole più recitare, ma continuare a fare ciò che ama: cucinare! Confessa e motiva la scelta in un’intervista rilasciata a Fanpage.it, affermando così:

<<Fare l’attrice non mi manca, tornerei in TV solo per proporre la mia cucina inclusiva e sostenibile e trasmettere come preparare piatti sani con un pizzico di creatività.>>

Il suo profilo Instagram è la più grande fonte di informazione. In esso celebra la passione per la cucina sostenibile, e più volte ha ribadito che tornerebbe in tv solo per mostrare a tutti questa sua passione. Addirittura, si pronuncia che accetterebbe senza esitare una chiamata da Antonella Clerici! Pubblica persino un libro Farfalle nello stomaco, piatti fatti con amore, in cui parla di cucina e tanto altro, infatti afferma persino ciò che non ha amato del mondo dello spettacolo.

<<Ho visto ragazze della mia età vendersi l’anima e la dignità ai provini. Ho assistito a scene pietose.>>

Continua affermando che il pubblico vede solo il bello, il brutto è fatto di tempi morti e di compromessi non sempre piacevoli. Questo lavoro deve proprio piacere, perché ribadisce quanti alti e bassi repentini ci siano. Si innamora della cucina e del mangiare sano quando ammalatasi di anoressia a 18 anni, ha conosciuto una dottoressa che le ha fatto riscoprire il piacere di nutrirsi, e quanta bellezza ci sia. Conclude infatti ribadendo il suo obiettivo:

<<Ora la mia missione è far tornare le farfalle nello stomaco alle persone che sono annoiate dal cibo come lo ero io.>>