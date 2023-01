Maria De Filippi, in molti non lo sanno: perché passeggia sempre a C’è Posta per Te

tutti lo avranno notato, ma perché Maria De Filippi passeggia sempre a C’è Posta per Te? La curiosità che pochi conoscono!

Conduttrice televisiva dal talento indiscusso. Dal suo esordio televisivo ad oggi, Maria De Filippi ha raccolto un seguito davvero pazzesco. Al timone della conduzione di diversi programmi che occupano i palinsesti Mediaset, la moglie di Maurizio Costanzo ha saputo conquistare sempre più numerosi i telespettatori che non si perdono un appuntamento!

Tra gli appuntamenti più attesi c’è di sicuro quello del Sabato sera, con C’è posta per Te. Ebbene, siamo ormai agli sgoccioli perché manca ormai pochissimo al suo ritorno su questi schermi. A partire da questa sera alle ore 21:30, su Canale 5, la conduttrice Maria De Filippi ritorna a raccontarci storie incredibili all’interno del programma. La nostra conduttrice è impegnata nel quotidiano nella conduzione di Uomini e Donne, e la vediamo nel fine settimana impegnata alla conduzione di Amici di Maria De Filippi (e tra qualche mese finalmente anche il fatidico Serale ritornerà sui nostri schermi). C’è una curiosità a cui però molti avranno fatto caso ma di cui non conoscono il vero significato. Sapete perché Maria De Filippi durante la puntata di C’è Posta per Te è sempre intenta a passeggiare? Eccone spiegato il motivo!

Perché Maria De Filippi passeggia sempre a C’è Posta per Te: la curiosità che in pochi conoscono

Di curiosità su volti noti nel mondo dello spettacolo ce ne sono davvero diverse. Ma una di quelle che più di tutte ha catturato la nostra attenzione riguarda la conduttrice televisiva Maria De Filippi. Al via a partire da questa sera la nuova ed inedita edizione di C’è Posta per Te. Tra ospitate e storie strappalacrime, il nostro sabato sera è salvo anche stavolta! C’è una cosa però che ci siamo sempre chiesti e che siamo sicuri vi siate domandati anche voi. Se mentre ad Uomini e Donne, Maria De Filippi siede solitamente sugli scalini, qui a C’è posta per Te, la conduttrice è spesso intenta a passeggiare e stare in piedi durante la puntata. Ebbene, ne ha spiegato il motivo a Che Tempo che fa.

“Non riuscirei mai a raccontare la storia se non camminassi, perché mi vergognerei“, ha ammesso la conduttrice ai microfoni della trasmissione condotta da Fabio Fazio e Luciana Littizzetto.

Altra curiosità che spesso ci ha portati a chiedere perché lo facesse, riguarda il fatto che in diverse occasioni, sia durante la conduzione di Uomini e Donne sia durante la puntata di c’è Posta per Te, vediamo la conduttrice mangiare delle caramelle. Anche in questo caso il motivo è stato reso noto dalla conduttrice. Mangiare caramelle aiuta la conduttrice a controllare la salivazione, che potrebbe venire a mancare in un momento di ansia o di imbarazzo. Avete presente quella sensazione di ‘bocca secca’? Sì, proprio quella. Avere sempre con sé delle caramelle, la aiuta quindi a restare più tranquilla ed a non avere esitazioni davanti la telecamera.

Lo sapevate?