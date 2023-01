Non immaginate che cosa faceva Silvia Toffanin prima del successo in tv: ecco il ‘retroscena’ che non tutti conoscono.

Silvia Toffanin dal 2006 è al timone di Verissimo. Nel programma intervista in ogni puntata diversi ospiti, i quali si aprono raccontando fatti inediti della loro vita privata e ovviamente anche della carriera. Prima ancora, ricorderete, ha curato una rubrica all’interno dello stesso programma, in qualità di giornalista di moda.

Ha svolto questo ruolo dal 2004 al 2006, poi ne ha preso le redini ereditando la trasmissione da Paola Perego. In molti la ricorderanno ancora prima, quando era Letterina a Passaparola. Ha fatto parte del quiz per due stagioni. Sicuramente vestire i panni della letterina, come a molte altre ragazze, le ha dato una certa popolarità. Tutti hanno avuto modo di notare la sua bellezza ma anche il talento che fin da subito è uscito fuori.

Oggi è molto amata dal pubblico e da quando nel 2006 conduce Verissimo ha avuto modo di farsi conoscere e apprezzare ancora di più. Questo ha avuto un successo impressionante tanto che nell’ultimo anno la mediaset ha deciso di riproporlo per ben due puntate, il sabato e anche la domenica. Ma prima ancora di arrivare nella trasmissione e prima ancora di fare la letterina, sapete cosa faceva la conduttrice? Scopriamolo insieme!

Non immaginate che cosa faceva Silvia Toffanin prima del successo in televisione: lo sapevate?

Da quando ha esordito in tv Silvia Toffanin non ha fatto altro che farsi apprezzare dal pubblico. Ormai sono più di 10 anni che è al timone di Verissimo, da cui ha preso le redini da Paola Perego, che lo conduceva in precedenza. Prima ancora era sempre nella trasmissione di canale 5 ma vestiva un ruolo diverso: infatti lavorava in qualità di giornalista di moda all’interno di una sua rubrica.

Silvia oggi è amatissima, ma sapete cosa faceva prima di arrivare in tv? A quanto pare la bella conduttrice ha fatto i primi passi nel mondo della moda. Come si legge in giro sul web, fu notata da giovanissima da un fotografo e cominciò a lavorare come fotomodella soprattutto per tute da sci. Sembrerebbe che abbia lavorato anche come cameriera e addetta alle pulizie.

In seguito, all’età di 17 anni, partecipa alle selezioni per Miss Italia. Le viene data la fascia di “Ragazza Sasch top model domani Veneto”, e con questa partecipa alla fase finale. Quando compie i 18 anni intraprende a tempo pieno la carriera di modella a Roma. Ecco, a quanto pare la conduttrice prima di approdare in televisione ha lavorato come fotomodella e modella. Soltanto dopo ha iniziato a muovere i primi passi sul piccolo schermo, arrivando a vestire i panni della Letterina. In seguito sono arrivati altri lavori fino alla conduzione.