“È svenuta”, C’è posta per te: il dramma in prima serata

Dramma in prima serata a C’è Posta per te, quanto accaduto ha letteralmente commosso e stravolto emotivamente il pubblico.

La vita è imprevedibile sia che si tratti di eventi meravigliosi che tragici, ed è questo quello che mostra ogni puntata del format dei sentimenti, C’è Posta per te. L’anno è iniziato anche per questo storico programma televisivo che accompagna i telespettatori più fedeli nei sabati sera di Canale 5. Come sempre, Maria De Filippi è nella sua postazione, e nel racconto in questione viene riportato un dramma davvero commuovente. Accade l’impensabile, una storia davvero fuori dal comune.

E’ andato in onda sabato 7 gennaio il primo appuntamento dell’anno di C’è Posta per te. Sono circa 23 anni che va in onda questo programma, la prima puntata risale agli anni Duemila, e da allora la Padrona di Casa di Mediaset, Maria De Filippi, continua a condurre con grande stile uno dei format più amati dai telespettatori. Le emozioni sono state tantissime, ed il dramma unito al mancamento, non possono non commuovere tutti, dai presenti in studio, a chi da casa ha conosciuto la storia di questa famiglia.

A C’è posta per te accade l’impensabile: dramma in tv

La prima puntata di C’è Posta per te è iniziata partendo in quarta: l’ospite d’eccezione è l’amatissimo attore turco Can Yaman. Appena varca la soglia il pubblico è in delirio, ma la sua comparsa è legata alla storia toccante di una famiglia che ha sofferto molto, e che nonostante il dolore, si è sempre rialzata. Il pubblico e la stessa Maria De Filippi, sono stati messi a dura prova per trattenere le lacrime.

E’ sempre televisione, ma dietro queste persone ci sono storie vere che a volte lasciano l’amaro in bocca, altre rendono felici. In studio i protagonisti sono Giuseppe e Francesca, marito e moglie. E’ lui che contatta la Redazione per fare una sorpresa alla moglie. Il dramma familiare unito al malore, sono stati duri da affrontare.

Tutto inizia quando il 2 maggio del 2020, anno di pandemia e difficile per tutti, Giuseppe cade nella doccia di casa, e si è lesionato la vertebra D8 e D12. Il dolore e lo spavento sono stati importanti, perché appena caduto non ha sentito più nulla dalla vita in giù, è stato uno shock tremendo. Data la gravità della situazione lo operano d’urgenza, la moglie come sempre sta al suo fianco, ma in grembo portava il quinto figlio: è qui che crolla.

Appena il marito esce dalla sala operatoria sviene perché ha un mancamento. Da allora, tutto è cambiato, la famiglia già numerosa ha dovuto affrontare delle grosse sfide quotidiane, soprattutto Francesca che non ha mai mollato il marito. Vederlo sollevarsi da solo dal letto alla sedia a rotelle, è stata una conquista. Così, per ringraziarla decide di fargli una sorpresa con Can Yaman, e di confessarle quanto la ama davanti a tutti.