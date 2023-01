Lo stile di Maria De Filippi: l’abito che indossa in prima serata ha un prezzo da capogiro

Maria De Filippi in abito da sera è ineguagliabile, con disinvoltura incanta il pubblico, ma non tutti sanno a quanto ammonta il suo stile.

Senza ombra di dubbio Maria De Filippi incarna un’icona di stile al di là di quello che indossa. E’ una donna composta e a modo, ma sempre diretta, non si lascia andare mai in chiacchiere, dice le cose così come stanno, è tra le più trasparenti. Nel vestire è sempre molto sobria, ma dietro abiti in apparenza semplici e tradizionali, si nascondono dei prezzi da capogiro. Si tratta di outfit che calpestano le più famose passerelle di moda.

L’anno è appena iniziato e già vediamo entrare in scena i programmi di Mediaset. Maria De Filippi è la Padrona di casa indiscussa di Canale 5, e anche questo sabato sera accompagna i telespettatori. Questa volta lo fa con il programma storico per eccellenza, il più commuovente, C’è Posta per te. Infatti, è proprio durante la puntata, la prima dell’anno, che tra colpi di scena e lacrime in studio, solo i più abili conoscitori di tendenze di moda hanno scovato cosa indossa la Queen Mary in prima serata. Non è un abito da tutti i giorni, anche se semplice, è sartoriale, di alta moda. Ecco quanto costa, il prezzo fa perdere la testa!

Maria De Filippi sconvolge tutti, ecco quanto costa l’abito

Il primo appuntamento dell’anno va affrontato nel migliore dei modi, specialmente se si tratta di indossare abiti che fanno la differenza. Iniziamo a svelare qual è il marchio che veste Maria De Filippi, non solo in questa prima puntata, ma in molte altre occasioni. Anche a Tu si Que Vales e Amici ha sfoggiato questo famosissimo stile. Louis Vuitton è tra i brand preferiti della conduttrice, come già detto, non è infatti la prima volta che indossa un vestito di questa casa di moda.

E’ un abito bianco, trompe-l’oeil con dettaglio anteriore. La tipologia è sartoriale, creato in crêpe di doppia lana, con zip e dettaglio in tela Monogram ispirato al settore dell’equitazione. Il modello è a maniche corte e la gonna è in stile portafoglio, il massimo dello chic e del glamour. Ma quanto costa?

L’aspetto spesso inganna, perché da un abito così semplice e funzionale non ci si aspetta un costo del genere, ma non per questo non è bello o poco elegante, anzi fa la sua figura! Maria De Filippi è una 61enne con grande stile. Indossa il vestito con disinvoltura, nonostante il prezzo e la qualità. Frutto anche del suo stile di vita sano e dell’allenamento Crossfit che compie quotidianamente, senza dimenticare anche la sua passione per il tennis, e il prendersi cura dei suoi amati cani. Il prezzo dell’abito è di 2.990 euro!