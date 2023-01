Oggi si mostra così al GF Vip ma eccola qualche anno fa: stenterete a riconoscerla; look rivoluzionato per la concorrente.

È una delle protagoniste assolute di questa edizione del GF Vip. Inizialmente al centro delle polemiche per via della sua particolare situazione sentimentale e del suo stile di vita super lussuoso, è bastato poco a Sofia Giaele De Donà per far conoscere altri lati di sé. Lati che l’hanno resa tra le concorrenti più amate di questa edizione.

Schietta e senza peli sulla lingua, ma anche dolce ed estremamente sensibile, Giaele ha dimostrato che dietro i suoi gioielli e i suoi abiti costosi c’è molto altro. In attesa di scoprire come proseguirà il suo percorso nella casa più spiata della tv, facciamo un passo indietro, a qualche anno fa. Spulciando il suo canale ufficiale di Instagram abbiamo trovato un vecchio scatto dell’influencer e modella, che prima si mostrava con un look completamente diverso rispetto a quello attuale. Curiosi di vedere com’era prima la sua lunga chioma? Date un’occhiata!

GF Vip, com’era Giaele qualche anno fa: notevole cambio look

Tra le regine della casa del GF Vip 7 c’è senza dubbio lei, Sofia Giaele De Donà. Appassionata di moda, prima del reality di Alfonso Signorini l’avevamo vista in Ti Spedisco in convento, ma è grazie al GF che ha ottenuto una grande visibilità. Nella Casa, Giaele si sta facendo conoscere a 360 gradi, dimostrandosi una delle concorrenti più in vista dello show.

Per un bel po’ si è parlato di lei per via del suo rapporto ‘libero’ con il marito Bradfort Beck: in molti, sia in casa che fuori, non credono ai reali sentimenti della De Donà nei confronti dell’uomo, al quale, secondo qualcuno, sarebbe legata solo per interessi. Ad alimentare i dubbi il flirt che Giaele ha avuto in casa con Antonino Spinalbese, al quale si è affezionata moltissimo. Questioni sentimentali a parte, però, Giaele ha conquistato il pubblico e può contare su una vera e propria schiera di fan, pronti a sostenerla nel corso di questa avventura. Ma sapete com’era Giaele qualche anno fa?

La risposta potrete trovarla sul suo canale Instagram, dove Giaele condivide diversi scatti e momenti delle sue giornate. Scorrendo indietro negli anni, vediamo che prima la modella sfoggiava un look diverso da quello con cui si mostra oggi. Avete presente la sua lunga chioma scura alla Pochaontas? Dimenticatela, date un’occhiata:

Eh si, qualche anno fa Giaele portava i capelli un po’ più corti e, soprattutto, più chiari, specialmente sulle lunghezze. Base scura e sfumatura sul biondo, vi piaceva questa ‘versione’ di Giaele? Noi non possiamo che ammettere che la gieffina è bellissima con qualsiasi look.