La riconosci? Sono passati 25 anni, oggi è fissa in tv

Riconosci questa donna? La foto ha circa venticinque anni e ritrae una persona che oggi è sempre in tv. Di chi si tratta? Lo hai capito?

Chi è questa donna? Alcuni potrebbero riconoscerla al primo colpo, perché i tratti somatici sono rimasti gli stessi, nonostante siano passati ben venticinque anni da quando è stata scattata questa fotografia. In un quarto di secolo sono cambiate molte cose per lei, all’epoca quasi sconosciuta al pubblico ed oggi presente quasi tutti i giorni in tv, in più programmi televisivi.

La foto è un po’ sfocata a causa del passar del tempo ma è stata pubblicata su Instagram proprio da lei. Lo scatto la ritrae sorridente e giovane, con una scollatura molto evidente e dei tacchi piuttosto alti. Oggi il suo look è cambiato, anche se continua a farsi notare grazie alla sua bellezza, che non è scomparsa. Ha fatto molta strada rispetto a quando è stata scattata questa fotografia, oggi questa donna è molto amata, anche se non le mancano gli haters.

Hai capito di chi si tratta? Probabilmente hai indovinato ma forse hai ancora bisogno di qualche indizio per avere una certezza. Se non riesci a resistere alla tentazione di conoscere il nome di questo personaggio famoso, scorri il testo verso il basso e lo scoprirai. Ti diamo un piccolo aiuto: è sempre in onda sulle reti Mediaset.

Chi è la donna in questa foto? Oggi è uno dei volti più amati della tv italiana

Allora, hai capito chi è questa bella donna bionda in foto? Probabilmente alcuni avranno immediatamente riconosciuto i suoi lineamenti, altri ci hanno dovuto pensare un po’. Ma, per quelli che proprio non riescono a capire di chi si tratta, interveniamo noi per svelare il mistero. Questa donna è Sonia Bruganelli, produttrice televisiva, opinionista e moglie di Paolo Bonolis. Lo avevi capito?

È stata proprio lei a pubblicare questo scatto su Instagram, con una didascalia particolarmente enigmatica: “Ricordo ogni sensazione di quel giorno… avevo dei sandali altissimi e scomodissimi ed una scollatura esagerata. Fingevo di essere a mio agio ma avevo già iniziato a mettermi una maschera. Oggi quella maschera sta pian piano crollando… 🔐 #life #25annifa #telegatti1997”.

A quale maschera si riferisce? Alcuni, scorrendo i commenti, hanno ipotizzato che si riferisse al matrimonio con suo marito, altri pensano che oggi Sonia si senta molto a suo agio davanti ad una telecamera, anche perché è ospite fissa al Grande Fratello Vip, una delle trasmissioni di punta delle reti Mediaset, in onda su Canale Cinque. Di sicuro, la Bruganelli è ancora una donna molto bella, come si evince anche dagli scatti recenti che la produttrice romana pubblica quasi ogni giorno sui suoi profili social. L’avevi riconosciuta?