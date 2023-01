Sonia Bruganelli ha un nuovo lavoro: di cosa si occuperà

Sonia Bruganelli rivoluziona la sua vita lavorativa, legame inaspettato salta fuori: nuovo ruolo, ecco di cosa si tratta.

L’opinionista con la lingua più tagliente è affilata degli ultimi anni è proprio Sonia Bruganelli. Si fa conoscere al Grande Fratello Vip, e per il secondo anno di fila è scelta dall’iconico conduttore del reality e Direttore del giornale di gossip Chi, Alfonso Signorini. Squadra che vince non si cambia, ma forse non tutti sanno davvero cosa ha fatto prima del programma. Già in passato ha lavorato in contesti prestigiosi, ed oggi salta fuori il legame inedito, nessuno se lo sarebbe mai aspettato.

Forse non molti lo sanno, ma Sonia Bruganelli si è laureata all’università degli studi di Roma, in Scienze della comunicazione con una tesi proprio sul Grande Fratello. In realtà, l’opinionista nota solo da qualche anno al grande pubblico, lavora da tantissimo tempo in televisione, ma dietro le quinte. Infatti, è proprio nella rete e nel progetto da lei creato che si selezionano i i volti che passano nei programmi del marito, Paolo Bonolis! Così, da queste basi, inizia un nuovo percorso che la riporta nei luoghi in cui ha imparato tutto.

Sonia Bruganelli e il nuovo lavoro, ecco il legame inedito

Quindi di televisione, ma soprattutto di meccanismi televisivi, Sonia Bruganelli ne sa eccome. Da qui proviene tutta la sua sicurezza in studio davanti le telecamere. Nel 2005 fonda la SDL una tv nel web nel quale si propongono programmi inediti, approfondimenti sui format di Bonolis, e ha anche uno spazio per gli amanti dei libri. Infatti, è nella trasmissione I libri di Sonia che intervista scrittori di libri e saggi.

La comunicazione non ha segreti per lei, soprattutto quando ha a che fare con i casting nei quali mette alla prova i nuovi volti televisivi. Così, grazie alla sua esperienza soprattutto nella produzione, salta fuori un progetto che interessa anche chi è già attivo nel mondo dello spettacolo e della produzione televisiva.

La notizia viene fuori direttamente dal sito dedicato: Sonia Bruganelli parteciperà in qualità di docente al corso Executive Program in Creatività e gestione dei format televisivi. L’ambizioso corso è organizzato dall’Università romana Luiss Business School, e può essere seguito sia in sede che a distanza. Durerà 20 incontri circa, nei quali si potranno approfondire tutte e tematiche inerenti il networking e il mondo della comunicazione. Il progetto partirà a febbraio 2023, ed è una marcia in più per chi già lavora nel settore o semplicemente vuole imparare.

Il costo è abbastanza importante, ma si tratta di un corso altamente formativo e che fornisce un’ottima rete di contatti per chi vuole fare questo mestiere. Il prezzo ammonta a 5.900 euro più iva. Ovviamente si considera incluso il materiale didattico. Sonia Bruganelli è da sempre stata legata al mondo dell’università. Adesso ci ritorna in grande stile, e con una nuova esperienza fatta, quella del GF Vip.