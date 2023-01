Com’era Enrico Nigiotti qualche anno fa? Dopo Amici partecipò ad X-Factor: ecco il cambiamento del cantante.

Il percorso di Enrico Nigiotti è abbastanza conosciuto, la notorietà è arrivata dopo la partecipazione ad Amici di Maria De Filippi. Sono passati circa 13 anni e i telespettatori ricorderanno ancora oggi cosa accadde allora.

Il cantante arrivò alla fase Serale del talent ma decise di abbandonare il programma a favore della sua allora fidanzata Elena D’Amario, oggi ballerina professionista e coreografa nella scuola. Al termine dell’esperienza per lui non è stato così facile, oggi però gode di grande successo. I suoi brani sono ascoltatissimi ed è difficile pensare il contrario.

Negli ultimi anni lo abbiamo visto sul piccolo schermo anche in un ruolo diverso, infatti ha svolto il compito di Tutor nel programma The Band, un nuovo format condotto da Carlo Conti. E’ stato proprio il gruppo da lui capitanato, Isoladellerose, a trionfare nella prima edizione. Noi abbiamo avuto modo di iniziare a conoscere Enrico e la sua voce ad Amici nella nona edizione ma in molti sapranno che questo non è l’unico talent show che l’ha visto presente. Infatti qualche anno dopo ha preso parte ad X-Factor, dove si classificò al terzo posto. Ecco, ma ricordate com’era quando lo abbiamo visto nel programma in onda su Sky Uno?

Enrico Nigiotti dopo Amici partecipò ad X-Factor: ricordate com’era nel talent? Il cambiamento

Amici gli ha dato sicuramente una grande spinta e la giusta popolarità ma dopo l’uscita dalla scuola Enrico Nigiotti ha fatto grandi passi da solo, riuscendo a ricavarsi un suo spazio nella musica. Oggi è sicuramente uno degli artisti più amati ed ascoltati, ed è difficile pensare il contrario.

I suoi brani sono meravigliosi, basti pensare alla canzone ‘Baciami Adesso’, cantata sul palco del Festival di Sanremo durante la sua partecipazione nel 2020; o ancora possiamo citare ‘Nonno Hollywood’ con il quale aveva partecipato l’anno prima alla kermesse. Nelle ultime settimane è stato al centro dell’attenzione per la sua vita privata: ha rivelato che diventerà papà per la prima volta di due gemelli! Tornando al suo percorso professionale, abbiamo avuto modo di scoprire Nigiotti ad Amici ma qualche anno dopo ha anche preso parte ad un altro talent, ovvero X-Factor. Entrò nel 2017 nell’undicesima edizione nella categoria over 25 guidata da Mara Maionchi: ma com’era allora?

Questo è uno scatto ripreso da una puntata del programma. Enrico aveva sempre i capelli lunghi, come siamo abituati a vederlo da anni, anche se non della stessa lunghezza. Adesso lo sono molto di più, per il resto non notiamo particolari cambiamenti. Nel talent show riuscì ad arrivare in finale e a classificarsi al terzo posto. Il vincitore fu allora Lorenzo Licitra, concorrente della stessa categoria di Nigiotti capitanata dalla Maionchi. Voi avete seguito il percorso dell’ex allievo di Amici quando era ad X-Factor?