La ricordate ad Amici? Non indovinereste mai cosa è accaduto

La ricordate nella scuola di Amici di Maria De Filippi? Non indovinereste mai cosa è accaduto all’ex volto del talent show di Canale 5.

La ventiduesima edizione di Amici è entrata ormai nel vivo. La fase finale del talent show, quella che si svolge nelle puntate in prima serata, è sempre più vicina e gli allievi fanno a gara per ottenere un posto nel tanto atteso serale. In attesa di scoprire chi ce la farà e chi, invece, dovrà dire addio al suo sogno, facciamo un passo indietro, a qualche anno fa…

Era il 2018 quando a trionfare nel talent show di Canale 5 fu il cantante Irama, che, da lì, ha iniziato una carriera ricca di successi e soddisfazioni. Ma ricordate chi salì sul gradino più alto del podio per quanto riguarda la categoria danza? Proprio lei, Lauren Celentano, la ballerina nata a Cheshire, in Connecticut, che ha conquistato tutti col suo straordinario talento. La concorrente arrivò al serale nella squadra blu e vinse il circuito danza, classificandosi quarta nella classifica generale. Una grandissima soddisfazione per l’italo-americana, che il pubblico di Canale 5 ricorda con grande affetto. E, a proposito di Lauren, c’è una splendida notizia che la riguarda.

Ricordate Lauren ad Amici? Splendida notizia per l’ex vincitrice del talent

Battendo il collega ‘rivale’ Bryan Ramirez, nel 2018 Lauren Celentano ha vinto il circuito danza della diciassettesima edizione di Amici. Grinta e talento da vendere, Lauren ha dimostrato di essere una ballerina eccellente, ma con la passione anche del ballo e della recitazione. Il suo sogno di sempre, infatti, è quello di esibirsi a Broadway. E indovinate un po’?

Il sogno di Lauren è diventato realtà. Come annunciato da lei stessa sui social qualche mese fa, la ballerina è entrata nel cast del musical Moulin Rouge e si esibisce proprio a Broadway. Una gioia senza fine per l’ex volto di Amici, che attraverso Instagram condivide foto e video della sua esperienza magica, che segna il suo debutto a Broadway. Su Instagram, l’ex ballerina di Amici racconta di aver ricevuto la meravigliosa notizia a luglio, attraverso la telefonata del suo agente. “Non potrei essere più grata di far pare di questo cast”, ha dichiarato Lauren, ringraziando tutti i suoi insegnanti per averla aiutata a realizzare il suo sogno, e i genitori, amici e familiari per aver creduto in lei.

Intanto, l’attuale edizione di Amici prosegue e la gara dei concorrenti si fa sempre più accesa. Le recenti eliminazioni di Cricca e Rita hanno fatto un bel po’ discutere, ma nuovi allievi sono entrati nella scuola, pronti a fare di tutto per conquistare una felpa del serale. Felpa che, al momento, ha ottenuto soltanto il ballerino classico Ramon, allievo della maestra Alessandra Celentano. E voi, per chi fate il tifo?