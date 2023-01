Uomini e Donne, la grande assenza in studio: cosa sta succedendo?

A Uomini e Donne tutto è possibile, specialmente quando entrano in gioco personaggi dal carattere combattivo, uno di loro si è assentato.

Il dating show più famoso di sempre è al centro dell’attenzione non solo per l’amore e i sentimenti, ma anche per le faide più accese. Uomini e Donne è senza dubbio uno di quei format che colora i pomeriggi di Canale 5, e al quale i più fedeli telespettatori non sanno dire di no. Come tutti gli altri programmi, anche questo che dura ormai più di vent’anni, ha vissuto un momento di pausa e stacco durante le festività natalizie. A quanto pare, nonostante la calma apparente, qualcosa è successo: perché un volto amato non è presente in studio.

Maria De Filippi è un punto di riferimento, non solo per Uomini e Donne, ma per l’intero palinsesto televisivo. Insieme alla conduttrice Padrona di casa a Mediaset, anche i protagonisti che vanno in onda nel quotidiano, sono diventati parte delle giornate del pubblico a casa che non può fare a meno di sapere come vanno a finire alcuni intrecci, soprattutto quando si tratta d’amore. Un volto del dating show non è presente alla registrazione del 6 gennaio, ecco chi è e perché.

Uomini e Donne, ecco chi non ha partecipato alla puntata

Le novità che riguardano il format sono tantissime, alcune non stupiscono più di tanto, ma altre, proprio come quella che vi stiamo per svelare, piombano come un fulmine a ciel sereno che sconvolge la situazione in atto. Cosa sarà successo per determinare l’assenza del personaggio di Uomini e Donne? Non se ne perde una di solito! All’istante, fan e followers del suo profilo Instagram, pensano il peggio.

C’è chi si preoccupa che sia accaduto qualcosa di grave, non è la prima volta che per questioni personali alcuni corteggiatori e corteggiatrici si assentano. Alcuni cambiano persino idea sul da farsi! Peccato che il protagonista assente sta mancando proprio sul più bello, infatti molti ipotizzano che c’entri uno scontro per lui fatale.

Lo scontro fatale di cui vi stiamo parlando ha come protagonista un volto che buca lo schermo, quello di Armando Incarnato. Inizia il suo percorso a Uomini e Donne nel 2018 partecipando al trono Over come corteggiatore, e da allora non è mai mancato, tranne all’appuntamento del 6 gennaio. L’altro personaggio in gioco in merito al litigio, sembrerebbe proprio essere Maria De Filippi.

Secondo fonti dal Web, potrebbero aver litigato, e la conduttrice più seguita di Mediaset lo avrebbe cacciato dal programma. In passato era già successa una situazione del genere con Pinuccia Della Giovanna che finse un malore in studio. Maria De Filippi è sempre comprensiva, ma sulle scorrettezze non transige.

Non si hanno conferme sulle questione, potrebbero aver litigato, ma quello che è certo, è che Armando Incarnato non è presente all’ultima registrazione del programma.