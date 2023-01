Cosa faceva Alfonso Signorini prima di diventare famoso: il retroscena che in pochi conoscono

Che cosa faceva Alfonso Signorini prima di diventare famoso com’è oggi: il retroscena che in pochi conoscono.

Il Grande Fratello Vip è iniziato a settembre con la nuova edizione. La precedente ha visto trionfare Jessica Selassiè che nel confronto finale era con Davide Silvestri: l’attore si è posizionato al secondo posto. Adesso, con la partenza della nuova, già si fanno i primi nomi su chi possa vincere il reality dato che le preferenze ci sono.

Però, saprete, che è ancora troppo presto per scoprirlo: secondo voi chi vincerà e chi merita di trionfare? Anche quest’anno a condurre il programma c’è Alfonso Signorini. Da quando ne ha preso le redini sta avendo un successo impressionante come succedeva anche prima del suo arrivo. Ma ancora prima, ricorderete che il conduttore era presente nel reality con un ruolo diverso.

Infatti l’abbiamo visto in veste di opinionista al fianco di Ilary Blasi che ha poi lasciato e ha preso il timone de L’Isola dei famosi. Al posto della presentatrice è subentrato Signorini che ha preso in mano il format e l’ha fatto anche molto bene. Infatti i telespettatori si lasciano coinvolgere dal GF Vip e seguono ogni puntata con attenzione. Appena all’inizio ha saputo affrontare nel migliore dei modi quanto successo a Marco Bellavia, il mental coach che ha abbandonato il gioco. Quest’ultimo aveva parlato dei suoi problemi mentali e aveva chiesto aiuto agli altri coinquilini, cosa che non ha ricevuto. Il conduttore, in puntata, ha fatto sentire la sua voce e il suo pensiero. Alfonso è anche il direttore del magazine famosissimo Chi ed è un giornalista. Prima però di arrivare in tv e di ottenere il successo, sapete che cosa faceva?

Che cosa faceva Alfonso Signorini prima di diventare famoso: ecco quello che non tutti sanno

Alfonso Signorini anche quest’anno è al timone del Grande Fratello Vip. Sa il fatto suo tanto che il programma sta avendo un successo impressionante. Il pubblico segue le dirette con una certa attenzione e con tanta curiosità per scoprire le tematiche affrontate.

Quando ne viene aperta una si crea il gossip intorno. A svelare cosa succede, per esempio, sui social, durante la puntata ma anche in settimana, c’è Giulia Salemi, che ha la sua postazione. L’influencer ed ex vippona è stata scelta dal conduttore per rivestire questo ruolo e lo fa molto bene. Ma tornando a Signorini, saprete che è un giornalista e direttore di ‘Chi’, ma cosa faceva prima del successo in tv?

Forse non sapete che Signorini è laureato in Lettere Classiche e ha poi conseguito la specialistica in Filologia medievale ed umanistica. Dopo gli studi universitari, a quanto pare, ha avviato la sua carriera da docente. Oggi è il conduttore del GF Vip.