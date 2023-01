Sui nostri schermi dagli anni ’90, com’era Alessia Marcuzzi prima del successo? Spunta la foto

Ha esordito sul piccolo schermo negli anni 90, ma com’era Alessia Marcuzzi prima del successo? Spunta la foto di tanti anni fa!

Conduttrice e personaggio televisivo che in questi anni abbiamo avuto la possibilità di conoscere piuttosto bene. Alessia Marcuzzi è di fatti un volto noto sul piccolo schermo. Il successo ottenuto in questi anni non è che il risultato della passione che ha messo nel suo lavoro.

Anche dopo qualche tempo lontano dalle telecamere, la conduttrice è ritornata in ‘careggiata’ con un programma tutto nuovo che a partire proprio da questa sera farà il suo esordio televisivo su Rai 2, Boomerissima. E da buona ‘boomer’ quale è, è un viaggio nei ricordi, indietro nel tempo, quello che la conduttrice promette di compiere alla conduzione del suo nuovo programma. Faccia a faccia in uno scontro inedito fra generazioni vedremo i fatidici ‘millenials’ ovvero coloro che vivono la fervente generazione degli anni duemila ed i cosiddetti ‘boomers’ che hanno cavalcato l’onda del successo negli anni ’90 e che ancora oggi sono riconosciuti come vere e proprie icone, dai quali (forse) i millenials un po’ avranno preso spunto.. No?

Ebbene, la splendida Alessia Marcuzzi si sente pronta a riprendere in mano le redini della conduzione. Ma ancora prima di questo esordio televisivo, c’è quello che ha dato inizio a tutta la sua carriera. Da vera e propria ‘boomer’ degli anni 90, ricordate com’era Alessia Marcuzzi prima del successo? Eccola in uno scatto imperdibile!

Alessia Marcuzzi prima del successo in questo scatto da giovanissima

50 anni e non sentirli. Alessia Marcuzzi di sicuro ancora oggi è un volto ed una presenza che riesce a catturare indubbiamente l’attenzione. Dagli esordi ad oggi, la nota conduttrice televisiva ha ottenuto un riscontro incredibile dalla platea ‘virtuale’ (ma non solo) che è venuta a crearsi. Seguitissima sui social oltre che sul piccolo schermo, è proprio dal suo canale Instagram che siamo riusciti a catturare una foto che risale a quando la conduttrice da giovanissima ha posato per il suo primissimo servizio fotografico. Ebbene, per chi non lo sapesse, prima di diventare un personaggio televisivo, Alessia Marcuzzi ha vestito i panni di modella.

In questo scatto aveva infatti appena 16 anni ma sembrava avere già le idee chiare su quella che avrebbe voluto fosse la sua strada futura. Eh beh, dopo qualche anno dinanzi a lei le porte del successo si sono spalancate per portarla qui, oggi. Ecco Alessia Marcuzzi da giovanissima:

Sulla linea del tempo gli anni sono indubbiamente trascorsi, ma per Alessia Marcuzzi il tempo sembra essersi fermato. Ci basta vederla in tv o scorrere le foto nella sua galleria Instagram per poter ancora ammirare la sua incredibile bellezza. Sebbene qualche differente dettaglio in questo prima e dopo sia facilmente ravvisabile, come i capelli cotonati ad esempio, possiamo senza dubbio dire che ancora oggi la nostra conduttrice sembra sia splendida in tutta la sua semplicità, non trovate?