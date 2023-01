Uomini e Donne, non tutti l’hanno riconosciuta: l’ex corteggiatrice oggi lavora nella redazione della trasmissione di Maria De Filippi.

Grande gioia per gli appassionati di Uomini e Donne. Dopo il consueto stop in occasione delle festività natalizie, la trasmissione di Maria De Filippi è tornata in onda con nuove puntate, tutte da vivere. Puntate dove non mancano i colpi di scena e, ovviamente, le discussioni.

La prima, accesissima, discussione del 2023 ha visto protagonisti due volti del trono Over, Alessandro e Paola. I due sono usciti insieme e hanno pernottato nello stesso albergo, ma, in puntata, non si sono trovati con le ‘versioni’ sulla serata. Le accuse reciproche non sono mancate e lo scontro è andato avanti per un bel po’ di tempo, a tal punto che è stato necessario l’intervento della redazione. Una delle collaboratrici di Maria ha così preso la parola nel corso della puntata, spiegando alcune dinamiche delle esterne, in merito alla scelta degli hotel e dell’organizzazione. È stato a questo punto che, nonostante la mascherina le coprisse parte del viso, in molti hanno notato una faccia conosciuta. Nella redazione di Uomini e Donne c’è anche lei, una delle ex corteggiatrici più amate del programma. Ecco chi è.

L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne oggi lavora nella redazione del programma: ecco chi è

Una puntata infuocata, quella di Uomini e Donne andata in onda ieri, 9 gennaio 2023. Si tratta del primo appuntamento dell’anno col dating show di Canale 5, che è tornato in onda dopo la pausa natalizia. Una puntata in cui è andata in scena una forte discussione tra il nuovo cavaliere Alessandro e Paola, una delle dame che sta frequentando. I due hanno avuto un acceso diverbio poiché le loro versioni in merito alla serata trascorsa insieme erano discordanti. Tra gli argomenti della discussione anche la scelta di dormire nello stesso albergo ed è per questo motivo che una della redazione è intervenuta in puntata per spiegare il meccanismo.

Come spesso accade durante le puntate, la collaboratrice della redazione è apparsa al lato delle gradinate, dove è seduta Maria De Filippi e, munita di microfono, ha fatto il suo intervento. La ragazza indossava ben due mascherine ma in molti non hanno potuto fare a meno di notare uno sguardo familiare. Su Twitter in tanti lo hanno scritto: si tratta di un’ex corteggiatrice del dating show di Canale 5! Di chi parliamo?

Di Laura Frenna, ex corteggiatrice di Andrea Damante. Era proprio lei la ‘rivale’ di Giulia De Lellis, durante il trono del famoso veronese. Da diversi anni Laura è rimasta a Uomini e Donne, ma stavolta dietro le quinte.

E voi, l’avevate riconosciuta durante la puntata?