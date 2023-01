Benedetta Rossi, il sogno diventa realtà: cambia tutto

C’è aria di ambiziose novità in casa di Benedetta Rossi. La rivelazione arriva come buon augurio per l’anno nuovo. Ecco di cosa si tratta.

Il pubblico non può fare a meno di Benedetta Rossi, probabilmente incarna la degna erede de La prova del Cuoco, Antonella Clerici, ma senza ombra di dubbio ha acquisito un proprio stile che la rende originale e diversa da qualsiasi altra promotrice di ricette e passione per la cucina. Sono ormai anni che i telespettatori si interfacciano con il suo format ed acquistano i libri da lei scritti, ma non tutti sanno quanto lavoro c’è dietro, anche “scomodo”. Infatti, è proprio per questa ragione che decide di cambiare tutto, ecco la novità in arrivo: fuori la confessione inedita.

Il 2023 è appena iniziato e Benedetta Rossi è già ai fornelli, o forse non si è mai fermata! E’ una donna genuina e senza peli sulla lingua, e questo lo si vede dal suo modo unico di presentare le ricette, e qualche “consiglio furbo”, com’è solita fare. Vedere il suo programma di cucina è come parlare di ricette con un’amica, soltanto che dietro la sua passione, c’è uno spirito di sacrificio non indifferente, e che mette in campo anche il duro lavoro del marito, Marco Gentili. Ecco le confessione che fa chiarezza e mette nuova “carne sul fuoco”, il cambiamento sarà importante.

Benedetta Rossi fa grande annuncio: anno nuovo? News!

La conduttrice di Porto San Giorgio, nella provincia di Fermo nelle Marche, è amata dal pubblico di tutta Italia. Questo perché da un piccolo progetto, è riuscita a creare qualcosa di importante, e che le ha fatto ottenere un certo seguito. E’ stato anche merito dei nuovi mezzi di comunicazione istantanei e digitali, senza non ce l’avrebbe fatta. Soprattutto senza il marito, Marco Gentili, non avrebbe potuto mettere in cantiere un grosso progetto che cambierà del tutto la loro vita, e non solo.

Anche chi entrerà a far parte del progetto rivoluzionerà tutto. Il messaggio che i due coniugi comunicano è di un certo spessore. La novità la confessano insieme direttamente dal profilo IG di Benedetta Rossi.

Cosa bolle in pentola? Nelle ultimissime Instagram stories i due scherzano sull’anno nuovo, e sulla presenza di buoni propositi. Così, tra una chiacchiera e l’altra si fanno seri, e confessano quello che nessuno si sarebbe aspettato. Il lavoro che viene mostrato nel programma di Benedetta Rossi è molto pi di quello che sembra, perché lei e il marito hanno sacrificato privacy e la loro stessa cucina!

Hanno iniziato a girare i video proprio in casa loro, e da quando la tv è entrata nelle loro vite, tutto è cambiato, ma non è facile anche perché le troupe televisive occupano spazio. Così, hanno trovato un “loro spazio” nel quale realizzeranno un proprio studio tv! E’ Marco che racconta di aver incontrato già il geometra e che sta lavorando per questo. Tra le news c’è anche una grossa possibilità lavorativa per i più giovani: possono partecipare al loro progetto, magari portando nuove ricette in tv o lavorando dietro le quinte!