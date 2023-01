Era Clark Kent in Smallville: a distanza di più di 10 anni l’attore oggi si mostra così: l’avreste riconosciuto?

Smallville è una serie televisiva statunitense che i telespettatori hanno amato dal primo all’ultimo episodio. E’ andata in onda molti anni fa, esattamente nel 2002 in Italia con lo svolgimento della prima stagione e l’ultima è andata in onda nel 2011, la decima. Il tema e la trama si concentrano su Clark, un bambino che scopriremo avere dei poteri soprannaturali. Arriva nella famosa cittadina in seguito ad una pioggia di meteoriti che mette nel caos ogni cosa.

Viene trovato e accolto da Martha e Jonathan Kent che decidono poi di prenderlo in adozione. Pian piano che cresce anche loro notano la strana dote del figlio che nel corso degli anni diventa sempre più evidente. Cercano di far sì che nessuno se ne accorga. Soprattutto quando diventa adolescente e comincia ad andare al liceo della città dove allaccia rapporti con nuove persone. In particolare il suo destino si lega a quello di Chloe Sullivan, che diventa la sua migliore amica.

Sarà forse tra le prime persone, estranee alla famiglia, a conoscere i suoi poteri. Sappiamo che questo personaggio è stato interpretato dall’attore Tom Welling. Ad oggi sono passati più di 10 anni dall’ultima volta che lo abbiamo visto nella serie, com’è diventato?

Era Clark Kent in Smallville: com’è diventato oggi l’attore a distanza di più di 10 anni

Clark Kent è uno dei personaggi preferiti della serie televisiva statunitense Smallville. E’ andata in onda la prima volta nel 2002 e nel 2011 si è conclusa con la decima stagione. Il giovane con i poteri soprannaturali che aiuta il prossimo ha conquistato i telespettatori che non si sono persi una sola puntata.

Allaccia rapporti con Chloe, con Lana Lang, con quest’ultima stringe un legame speciale. I due si innamorano, ma questa è una storia travagliata fin dall’inizio. Incontra Lex Luthor ed è proprio in un episodio per salvarlo che il figlio del multimiliardario Lionel comincia a nutrire i primi dubbi sul giovane arrivato in seguito ad una pioggia di meteoriti. Si mette, per questo, alla ricerca di notizie su di lui. Soltanto con il tempo scoprirà ogni cosa. Man mano anche gli altri personaggi capiranno la vera natura di Clark. Quest’ultimo è stato interpretato dall’attore Tom Welling. Sono passati anni dall’ultima volta che ha interpretato questo personaggio e nel corso della sua carriera, fino ad oggi, ha vestito altri ruoli. Ma com’è cambiato?

Questo è uno scatto ripreso dal podcast proprio su Smallville che l’attore Michael Rosenbaum, interprete di Lex, ha cominciato a registrare anni fa. Come potete vedere, ovviamente c’è stato qualche cambiamento. Oggi Welling è cresciuto, allora era giovanissimo. Ci sono piccoli dettagli da notare, ma a parte questi, sarebbe stato facile riconoscerlo, non trovate?