Uomini e Donne, sono usciti allo scoperto: i due ex corteggiatori stanno insieme; le prime foto sui social.

Dopo il consueto stop natalizio, Uomini e Donne è ripartito alla grande. La trasmissione di Maria De Filippi è tornata in onda con nuove puntate, ricche di colpi di scena ed emozioni. Non sono mancate le discussioni, sia per quanto riguarda il trono classico che over: vedremo la nascita di nuove coppie al termine di questa edizione del dating show?

In attesa delle prossime scelte, vi parliamo di un’altra coppia, che è uscita allo scoperto proprio nelle scorse ore. Di loro si parlava già diversi giorni, ma solo poco fa hanno pubblicato i primi scatti di coppia ufficiale. Cosa c’entra Uomini e Donne? Entrambi hanno partecipato al programma di Canale 5 nelle vesti di corteggiatori, seppur in edizioni diverse, e hanno trovato l’amore lontano dalle telecamere. Di chi si tratta? Vi sveliamo tutto.

I due ex corteggiatori di Uomini e Donne stanno insieme: le prime foto di coppia

Nei giorni scorsi avevano già condiviso diversi scatti insieme nelle stories. Si trattava pero di foto in cui venivano mostrati soltanto alcuni dettagli, come labbra ed occhi. Stavolta, però, non ci sono più dubbi: i due ex volti di Uomini e Donne stanno insieme e lo hanno ufficializzato sui social. Di chi si tratta?

Di Sonny De Meo e Aurora Colombo, entrambi ex corteggiatori della trasmissione di Canale 5. In particolare, Sonny è stato proprio il corteggiatore scelto dalla tronista Sara Shaimi, alla quale è stato legato fino a poco tempo fa. Per questo motivo, in molti sui social non hanno accolto benissimo la nascita della nuova coppia: per alcuni, questo nuovo amore è arrivato troppo in fretta. Quel che è certo è che Sonny si mostra più affiatato che mai con la sua nuova metà, che abbiamo visto di recente nello studio di Uomini e Donne.

Aurora aveva già partecipato al programma in precedenza, ma è tornata nel trono classico qualche mese fa, per corteggiare Luca Salatino. Tra i due era nato un forte feeling, soprattutto dal punto di vista fisico, ma niente lieto fine per loro. Come sappiamo, il tronista ha poi scelto Soraia, la sua attuale compagna di cui è innamoratissimo. Per Aurora, invece, l’amore è arrivato fuori dalla tv e, secondo qualcuno, sarebbe stata proprio lei il ‘motivo’ della fine della storia tra Sonny e Sara, insieme dal 2020.

Nel post, condiviso da Aurora su Instagram, ci sono diversi scatti che ritraggono la coppia insieme, complici e felici. In tanti hanno fatto gli auguri agli innamorati, ma non sono mancati i commenti di chi non è entusiasta del nuovo amore.