Luca Salatino, dopo il Gf Vip non lo vedremo più in tv? Cosa spunta fuori

Luca Salatino, tra i papali vincitori del GF Vip, non è più un concorrente del reality. Tra le novità, l’ultima dichiarazione spiazza.

Genuino, divertente e romanaccio doc, quanti altri pregi può ancora avere lo chef più amato della casa del GF Vip? Stiamo parlando di Luca Salatino un giovanissimo gieffino che si è fatto amare proprio per il suo modo di essere semplice, e senza fronzoli. Nella casa di Cinecittà ha un po’ rappresentato la “mosca bianca” tra i vipponi, perché tra tutti si è sempre dimostrato molto umile e gentile, in pù occasioni. Nonostante il bagaglio di esperienze che avrebbe potuto fare ancora, lascia la casa, ma questa non è la sola novità che lo riguarda.

Fin dall’inizio, nonostante il consenso ottenuto dal pubblico che lo ha apprezzato sin dal primo istante, ha dimostrato una forte sofferenza all’interno della casa. Crisi emotive e pianti non sono mancati, ma anche questo suo lato fragile ha conquistato il pubblico. Il legame più grande è quello con la sua fidanzata Soraia Allam Ceruti, conosciuta in un altro format famoso, Uomini e Donne della Padrona di casa di Mediaset, Maria De Filippi. Così, in seguito all’abbandono della casa, accade qualcosa che i fan non avrebbero mai sospettato potesse accadere.

Luca Salatino, dopo il GF Vip: ecco cos’è cambiato

Dal momento in cui Luca Salatino ha lasciato il GF Vip, i fan non stanno più un momento tranquilli. Lo pedinano sui social, principali mezzi dai quali comunica al pubblico che lo segue da sempre quanto gli accade. Infatti, la sua genuinità è così spontanea, che è proprio all’interno del suo profilo ufficiale di IG che si lascia scappare qualcosa di inedito. Tra le tante cose dette, afferma che il reality è stato un programma duro da affrontare.

Da qui, svela dei retroscena inaspettati per i fan, perché tra un ricordo e l’altro, afferma anche qualcosa che non si pensava potesse mai confessare, ma lo ha fatto con tanta sincerità che tutti gli credono. La rivelazione più importante non riguarda solo lui.

Luca Salatino ha iniziato il percorso del GF Vip con Soraia, e finita l’esperienza, continuerà su questa strada. Lo chef romano prova tanta gratitudine al programma, specialmente per la notorietà acquisita, ma la sua vita e il suo più grande sogno non sono destinati a cambiare. Su Instagram afferma così, ed è proprio durante una diretta di Casa Chi che spiazza tutti così:

<<Sono sincero, un po’ mi manca. È un’esperienza molto forte al di là di quello che può sembrare da fuori>>

Essendo una persona molto sensibile, porterà nel cuore il percorso affrontato, ma va avanti per la sua strada. L’obiettivo che si è posto è quello di cucinare e legare questa sua passione al mondo dello spettacolo, senza far venire meno una famiglia. Infatti, afferma di aver comprato casa a Como con Soraia, ma svela qualcosa di inedito che la riguarda. E’ questa verità che spiazza tutti: se lei volesse partecipare al GF Vip, sarebbe d’accordo, nonostante la sofferenza provata per la distanza! Conclude così:

<<Quello che vuole fare, lo rispetterò sempre ed è giusto che faccia le sue esperienze, come io faccio le mie.>>