Riccardo Guarnieri “post festività”: il cavaliere si mostra senza maglia in palestra in un video condiviso nelle sue stories di Instagram.

Le nuove puntate di Uomini e Donne sono tornate su Canale 5 da lunedì 9 gennaio 2023. Dopo la consueta pausa natalizie, il dating show di Maria De Filippi è tornato a fare compagnia al pubblico, che ormai da anni segue con passione le vicende del trono più famoso della tv. Con tanti volti nuovi in studio, ma anche protagonisti storici.

Tra questi ultimi c’è anche lui, Riccardo Guarnieri, il cavaliere tarantino che, dopo un periodo di assenza, è tornato nel programma per trovare l’amore in tv. Con l’uscita di scena della sua ex storica Ida Platano, che ha lasciato lo studio con Alessandro Vicinanza, Riccardo prosegue la conoscenza con Gloria. Una frequentazione fatta di alti e bassi, che non sembra decollare: i due troveranno un punto di incontro? In attesa di scoprire di più, diamo uno sguardo al canale Instagram di Riccardo, seguito da ben 267 mila followers. È proprio nelle sue stories che, qualche ora fa, il cavaliere ha condiviso alcuni video senza maglia, durante l’allenamento in palestra. Riccardo mostra il suo fisico “post festività”, diamo un’occhiata.

Uomini e Donne, Riccardo Guarnieri si mostra senza maglia in palestra: “Poteva andare peggio”

È uno dei protagonisti assoluti del trono Over di Uomini e Donne. Dove ha conosciuto quella che per anni è stata la sua compagna, ma senza lieto fine. La storia d’amore tra Ida e Riccardo è definitivamente finita e, oggi, la dama bresciana è felicemente legata ad Alessandro Vicinanza, conosciuto proprio nel programma di Canale 5. Riccardo avrà la stessa fortuna e troverà la donna che gli farà battere nuovamente il cuore? In attesa di scoprirlo, vi mostriamo alcune immagini ‘social’ del cavaliere tarantino. Non tutti lo sanno, ma Riccardo è molto seguito su Instagram, come accade a tanti protagonisti della trasmissione di Canale 5. Ed è proprio su Instagram che Riccardo condivide alcune immagini delle sue giornate, proprio come è accaduto nelle scorse ore.

Nelle sue stories, Riccardo ha condiviso alcune immagini direttamente dalla palestra, mostrando il suo fisico post festività natalizie. “Poteva andare peggio”, ha scritto il cavaliere a corredo del video, in cui indossa soltanto una tuta grigia, senza maglietta. Curiosi di vedere Riccardo in versione ‘sportiva’? Date un’occhiata:

Eh si, nonostante le ‘abbuffate’ natalizie, Riccardo si mostra in splendida forma. Il 2023 sarà l’anno giusto per lui per conoscere il vero amore in tv? Non ci resta che seguire le prossime puntate della trasmissione per scoprire tutte le novità: appuntamento dal lunedì al venerdì alle ore 14 e 45, su Canale 5. Le anticipazioni delle ultime registrazioni sono scoppiettanti: ne vedremo delle belle.