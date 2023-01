La confessione di Teo Mammucari: “Non ho visto mia figlia per tre anni”

Teo Mammucari ha rilasciato alcune dichiarazioni a Il Messaggero ed ha raccontato diversi episodi della sua vita privata e della sua carriera

Teo Mammucari è un presentatore televisivo nato a Roma il 12 agosto del 1964. Il comico romano è da anni uno dei personaggi più amati dal pubblico italiano, grazie al ritmo che riesce ad avere durante le sue trasmissioni e grazie alla sua capacità di far ridere anche con un umorismo british. Il presentatore de Le Iene ha rilasciato alcune dichiarazioni al quotidiano Il Messaggero ed ha raccontato alcuni passaggi della sua vita privata, oltre che della sua carriera nel mondo dello spettacolo.

Mammucari ha fatto una grossa gavetta nei villaggi turistici ed ha parlato anche di questo periodo nel corso dell’intervista, ricordando i grandi sacrifici fatti ma anche la scuola che i villaggi per turisti gli hanno consentito di fare. Dopo queste esperienze, il conduttore televisivo romano ha iniziato a collaborare con alcuni prodotti in tv, come ad esempio Scherzi a Parte, tra il 1994 ed il 1995.

La prima vera occasione è arrivata a Italia Uno con Le Iene nel 1999, quando Teo ha iniziato a fare l’inviato. Da quel momento, la sua carriera ha preso il volo, arrivando a toccare il picco più alto con Libero, all’inizio degli anni 2000. Il programma andava in onda sulle reti Rai. Da qualche anno è tornato a Le Iene, questa volta come conduttore, accanto a Ilary Blasi e Belen Rodriguez. Ecco i passaggi più importanti della sua intervista a Il Messaggero.

Teo Mammucari: “Ecco perché la De Filippi mi ha preso a Tu si que vales”

Teo Mammucari ha parlato a Il Messaggero della sua relazione con l’ex velina brasiliana Thais Souza Wiggers. I due sono stati insieme per un periodo e hanno una figlia, Julia, che il conduttore romano non ha visto per i primi tre anni di vita: “Julia ha vissuto per i primi tre anni in Brasile e io non l’ho vista. Poi tutto si è aggiustato e adesso va benissimo”. Sua figlia vive a Milano ed il rapporto è tornato sereno.

La relazione d’amore con la modella brasiliana è durata dal 2006 al 2009 ma oggi c’è un’altra donna nella sua vita: “È un maresciallo dell’esercito, l’ho conosciuta per strada e poi ci siamo rivisti un mese dopo a Bologna. Stiamo insieme da un anno, lei ha trent’anni”. Mammucari, che il prossimo 12 agosto compirà 59 anni, ha detto al quotidiano romano che non avrebbe voluto una donna così giovane al suo fianco ma al cuor non si comanda.

Il conduttore televisivo romano ha anche corteggiato un’attrice italiana in passato: “Non si dice chi è, anche perché è sposata. Cercavo una storia di letto, poi è arrivata la marescialla”. Infine il passaggio su Tu si Que Vales, il programma condotto da Maria De Filippi. Durante un matrimonio in chiesa, a causa del caldo, Teo dice al prete di sentire caldo. La conduttrice milanese era lì e le dice: “Quanto sei scemo”, mettendosi a ridere. Dopo venti minuti è arrivata la proposta di partecipare al noto show televisivo delle reti Mediaset: “Secondo me non mi avrebbe mai preso se non mi avesse visto in quel modo e non avesse visto che sono uno normale che scherza sempre”.