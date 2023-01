Antonella Clerici, spunta fuori lo scatto da giovanissima: come è cambiata in questi anni 

Antonella Clerici in uno scatto da giovanissima: come è cambiata la conduttrice in questi anni? Eccola in tutto il suo splendore!

Nota conduttrice televisiva dal talento ormai smisurato. Amatissima sul piccolo schermo, Antonella Clerici è il personaggio più amato delle reti Rai. Dalla storica conduzione del noto programma a sfondo culinario, La Prova del Cuoco, la conduttrice è riuscita a farsi strada ed a diventare uno dei volti più noti ed amati nel mondo dello spettacolo.

Un po’ come l’amica della porta accanto all’ora di punta entrava nelle nostre case con il suo sorriso smagliante e la sua contagiosa simpatia! E tutt’oggi sebbene con un programma diverso, la splendida conduttrice non smette di stupirci alla conduzione di E’ Sempre Mezzogiorno in onda su Rai 1. Le vesti di conduttrice hanno portato Antonella Clerici sui nostri schermi anche il venerdì sera ed infatti è proprio tra pochissimo che la rivedremo per un nuovo appuntamento con il seguitissimo talent ‘The voice Senior‘ che già nelle precedenti edizioni aveva ottenuto un successo davvero incredibile! Amata da tutti, Antonella Clerici è di sicuro un personaggio seguitissimo e non solo sullo schermo. Anche sui social si dice un personaggio piuttosto attivo e sul suo profilo Instagram ufficiale ama condividere di tanto in tanto spazi della sua quotidianità. Ed a proposito del suo profilo social, è proprio da lì che siamo riusciti a catturare per voi uno scatto in cui la conduttrice appare giovanissima ma anche molto diversa da oggi. Diamo un’occhiata.

Antonella Clerici, lo scatto da giovanissima spunta sui social

E’ passato del tempo da quando ha fatto il suo esordio dinanzi le telecamere, ma il successo non ha sicuramente tardato ad arrivare. Ed infatti, Antonella Clerici è diventata ormai un volto iconico della televisione italiana. La splendida conduttrice che con la sua simpatia e la sua dolcezza ogni giorno ci fa compagnia alla conduzione di E’ Sempre Mezzogiorno è riuscita a conquistare milioni di telespettatori che ormai non perdono un appuntamento televisivo. Siete curiosi di vedere com’era Antonella Clerici da giovanissima? Beh, possiamo anticiparvi che sebbene sia trascorso del tempo c’è di sicuro un dettaglio che non è passato inosservato. Abbiamo cercato la conduttrice sui social ed abbiamo trovato nella sua galleria di foto un contenuto che ritrae Antonella Clerici quando era solo ancora una ragazzina che niente sapeva del successo in televisione. Appena 15 anni, ecco com’era:

Sì, di tempo ne è trascorso da allora e ad oggi quella ragazzina è una donna amatissima e seguitissima e che con il suo talento e la sua bravura è riuscita a diventare un’icona della tv! Beh, basta guardarla oggi per capire che come allora la sua incredibile bellezza non è di certo svanita! Siete d’accordo?