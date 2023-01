Quante coppie scoppiate nel 2022: nell’elenco anche nomi incredibili

L’elenco delle coppie scoppiate nel 2022 è davvero molto lungo. Tanti vip hanno deciso di dirsi addio e non ci sono soltanto Ilary e Totti

Il 2022 sarà ricordato come l’anno degli amori finiti. Durante lo scorso anno, infatti, numerose coppie famose hanno deciso di porre fine alla loro relazione. In alcuni, c’è chi giura che in futuro potrebbe esserci un ritorno di fiamma, in altri casi c’è ben poco da fare, ormai l’amore è finito e i buoi stanno scappando dalla stalla. Lo scorso anno è stato pieno di tradimenti, amori non corrisposti e c’è stato anche qualche colpo di scena.

Le coppie scoppiate sono davvero tante, forse è complicato ricordarle tutte. Oggi proveremo a farlo, entrando nel dettaglio per ogni coppia. C’è chi ha scoperto un tradimento, chi ha capito di non amare più la donna o l’uomo che aveva accanto e chi ha stupito tutti con una decisione che nessuno avrebbe pensato, nemmeno il proprio partner.

Le reazioni sono state di tutti i tipi: c’è chi è rimasto impassibile e chi ha reagito male. Alcune coppie hanno preferito nascondere i dettagli della loro separazione, altre hanno pubblicato ogni dettaglio attraverso i social network, probabilmente per ferire l’ex partner. Non ci sono soltanto Ilary e Totti, le coppie scoppiate durante lo scorso anno sono tante, ecco le più scottanti.

Le coppie scoppiate nel 2022, le ricordi tutte?

È impossibile non partire da Francesco Totti e Ilary Blasi. L’ex capitano della Roma e la showgirl avevano creato una coppia indissolubile, almeno all’apparenza. Eppure il loro amore è terminato dopo quasi vent’anni. Le cronache rosa hanno descritto tutto nei minimi particolari, dalla nuova compagna del ‘Pupone’ fino alla vicenda dei Rolex. Continuiamo con Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi, un’altra coppia che ha deciso di separarsi dopo più di dieci anni. Nonostante un tentativo di ricomporre la coppia, non c’è stato niente da fare.

Anche Valentina Ferragni è tornata single. La sua lunga storia d’amore con Luca Vezil, durata quasi nove anni è terminata la scorsa estate, proprio come il matrimonio tra Claudio Amendola e Francesca Neri. Pur non pubblicando i dettagli che hanno portato alla separazione, i due attori hanno terminato la loro relazione dopo 25 anni. Secondo quanto riportato da Fanpage, Amendola pagherà un assegno di mantenimento a sua moglie ed al figlio Rocco.

Un’altra coppia che ha fatto molto discutere è quella composta da Shakira e Gerard Piqué. La cantante colombiana ha scoperto i tradimenti del calciatore spagnolo e lo ha immediatamente lasciato. Sempre nel mondo dello sport, nonostante numerosi tira e molla, pare che anche il matrimonio tra Wanda Nara e Mauro Icardi sia arrivato ad una definitiva rottura. E poi c’è anche il matrimonio tra Alessia Marcuzzi e Paolo Calabresi, terminato dopo otto anni, mentre all’estero Kim Kardashian e Pete Davidson hanno deciso di separare le proprie strade dopo appena nove mesi dal primo incontro.