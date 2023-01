GF Vip, com’era anni fa Nikita Pelizon: da notare il cambiamento in questa vecchia foto

GF Vip, com’era anni fa Nikita Pelizon: da notare il cambiamento della concorrente in questa vecchia foto.

Il Grande Fratello Vip sta avendo un successo impressionante. Il pubblico sta seguendo con attenzione cosa sta succedendo da quando ha avuto inizio. Ricorderete, si è alzato un polverone per quanto successo a Marco Bellavia, il mental coach che ha poi abbandonato il gioco. Poi c’è stata la questione legata al covid.

Per la prima volta il virus è entrato in casa e diversi concorrenti l’hanno contratto. Sono stati messi in isolamento e quando il tampone è risultato negativo, sono stati fatti rientrare. In queste settimane ne sono accadute di cose. Ogni giorno scoppiano litigi e discussioni anche molto forti e nascono nuovi flirt. Di recente si è molto parlato di Nikita Pelizon in riferimento al suo rapporto con Luca Onestini. Rapporto che adesso pare sia del tutto naufragato. La giovane aveva mostrato un interesse nei suoi confronti e sembrava aver ricevuto altrettante attenzioni. Cosa poi smentita dal concorrente, così si è discusso molto di questo.

Pochi mesi prima dell’ingresso di Nikita al GF Vip, l’abbiamo vista a Pechino Express. Ma già in passato aveva preso parte ad un altro famoso format. Negli ultimi anni è diventata molto popolare, ma voi avete mai visto com’era prima?

Nikita Pelizon sta catturando l’attenzione del pubblico al GF Vip. E’ tra le concorrenti più amate e non a caso, ogni volta che si è trovata al televoto è stata salvata. Nelle ultime settimane aveva mostrato interesse per Luca Onestini. Come aveva riferito, sembrava che il concorrente avesse mostrato lo stesso coinvolgimento nei suoi confronti.

In puntata però ha smentito ed è stato accusato di aver finto nei suoi atteggiamenti. Spesso Nikita si trova al centro della polemica degli altri presenti. Viene molte volte isolata e qualcuno pare non abbia una particolare simpatia nei suoi confronti. Anzi, alcuni coinquilini non si sono tirati indietro nel dichiarare apertamente di essere spesso in ‘disaccordo’ con lei. Nikita si sta facendo conoscere nella casa ma prima di arrivare al GF vip l’abbiamo vista a Pechino Express dove insieme a Helena Prestes ha dimostrato di essere una concorrente fortissima. Chi ha seguito il format, avrà visto sicuramente il temperamento della coppia. Ma prima ancora, avete mai visto com’era?

Questo è uno scatto ripreso dal suo profilo instagram, Nikita aveva i capelli più corti rispetto ad oggi e anche il colore non è lo stesso. Oggi è apparsa con una chioma con un po’ di azzurro all’interno mentre allora ce li aveva rosa. Per il resto, non sembra particolarmente diversa: voi l’avreste riconosciuta?