Prima corteggiatrice e poi tronista, la ricordate a Uomini e Donne? , Così non l’avete mai vista: irriconoscibile con questo look.

Uomini e Donne è una di quelle trasmissioni tv di cui il pubblico non potrebbe fare più a meno. Il dating show di Maria De Filippi rappresenta, ormai, un appuntamento fisso per i telespettatori di Canale 5, che da tantissimi anni si appassionano alle vicende sentimentali dei protagonisti del trono più famoso. Ma siete sicuri di ricordare proprio tutti?

Non è così semplice, dato il numero enorme di tronisti, corteggiatori, dame e cavalieri che si sono susseguiti negli anni. Alcuni di loro, però, sono rimasti nel cuore dei telespettatori e tra questi c’è senza dubbio lei, Teresa Langella. Dapprima in studio nelle vesti di corteggiatrice, la napoletana è tornata anche come tronista, nel 2019, e in quel caso ha trovato il vero amore. La storia d’amore con Andrea Dal Corso prosegue a gonfie vele, come dimostrano le diverse immagini di coppia che troviamo sui rispettivi canali Instagram. E, a proposito di Instagram, nei giorni scorsi Teresa ha condiviso delle foto che non sono passate assolutamente inosservate. Il motivo? Guardatelo con i vostri occhi: l’ex tronista è irriconoscibile.

Ricordate Teresa Langella a Uomini e Donne? Irriconoscibile in questo scatto

Aveva solo 18 anni quando approdò per la prima volta a Uomini e Donne, per corteggiare l’allora tronista Leonardo Greco. Successivamente, Teresa Langella è riapparsa in tv nel ruolo di tentatrice, nell’edizione del 2018 di Temptation Island e, ancora dopo, è iniziata l’avventura sul trono di Uomini e Donne. Un’avventura nel corso della quale non sono mancati momenti ‘no’, ma che si è conclusa nel migliore dei modi. Grazie alla trasmissione di Canale 5, Teresa ha conosciuto il suo attuale compagno, Andrea Dal Corso, al quale è felicemente legata dal 2019.

Un inizio turbolento per loro: in un primo momento, Teresa ricevette un secco ‘no’ dal suo corteggiatore, nel corso della scelta al castello. Dopo poco, però, Andrea capì di aver fatto un errore e riuscì a riconquistare il cuore delle tronista. Oggi, la coppia è più unita ed affiatata che mai, una delle più solide tra quelle nate a Uomini e Donne. E tra le più seguite sui social: sul suo canale Instagram, Teresa conta più di 900 mila followers. Che, nei giorni scorsi, si sono ritrovati una versione super inedita di Teresa. “Ho fatto una pazzia”, ha scritto la Langella, mostrando a tutti il suo nuovo taglio super corto. Addio alla sua lunghissima chioma scura, date un’occhiara:

Sì, si tratta di una parrucca, come specificato dalla stessa Teresa. Ma il nuovo look ha letteralmente fatto impazzire tutti: una pioggia di complimenti ha invaso il post condiviso dall’ex tronista. In tantissimi hanno consigliato a Teresa di optare davvero per un taglio così corto, che le dona alla perfezione. Seguirà questo consiglio? Quel che è certo è che l’ex volto di Uomini e Donne è incantevole con qualsiasi acconciatura.