Amici, dove ha studiato Ramon e che cosa faceva prima di entrare nella scuola

Amici di Maria De Filippi è un talent show che ha esordito più di 20 anni fa. Da quando è andato in onda la prima volta non ha fatto altro che conquistare i telespettatori che non si sono persi una sola puntata. All’inizio era diverso da com’è oggi e aveva anche un nome differente, Saranno Famosi.

Negli anni ha subito dei cambiamenti e anche il nome del programma è passato, appunto, ad Amici. Sono tantissimi i talenti che ogni volta entrano nella scuola, tra ballerini e cantanti. A settembre 2022 è iniziata la ventiduesima edizione, non senza colpi di scena. A partire, lo avrete notato fin da subito, dal cambiamento che abbiamo visto dietro al banco dei professori. Anna Pettinelli quest’anno non c’è e al suo posto vi è Arisa, mentre dietro al banco degli insegnanti di ballo non vi è la presenza di Veronica Peparini. Al suo posto c’è Emanuel Lo.

Nel corso delle ultime puntate ci sono stati diversi momenti che hanno catturato l’attenzione del pubblico. Rita è stata eliminata dalla sua insegnante, Alessandra Celentano, mentre Cricca, allievo di Lorella, ha perso la sfida voluta da Rudy Zerbi e così ha dovuto lasciare la scuola. Ramon, invece, ha ricevuto dalla maestra di danza classica la maglia per l’accesso al Serale. Ebbene, parlando proprio del ballerino di danza classica, sapete dove ha studiato e che cosa faceva prima di entrare nella scuola?

Amici, dove ha studiato Ramon e che cosa faceva prima di entrate nella famosa scuola

Ramon Agnelli è un allievo della scuola di Amici di quest’anno. E’ entrato quando il talent ha avuto inizio e in ogni puntata ci ha sempre lasciato a bocca aperta con le sue esibizioni. E’ stato scelto da Alessandra Celentano e proprio quest’ultima, nella scorsa puntata, le ha dato la maglia per l’accesso al Serale.

E’ così il primo allievo a passare alla seconda fase del talent. Inizialmente, ricorderete, ha avuto alcune discussioni con la sua maestra a causa del suo atteggiamento. Alessandra infatti l’ha ritenuto non consono per la scuola, come il fatto di suggerire agli altri come muoversi in puntata. Oggi Ramon è uno degli allievi più amati ma sapete dove ha studiato e cosa faceva prima?

A quanto pare, ha cominciato a lavorare nel mondo della danza quando era solo un ragazzino. Ha poi frequentato l’istituto Marcelline e anche l’accademia Ucraina di Balletto. Dopo gli studi non si è fermato e ha ballato su alcuni importanti palchi, come al Teatro Arcimboldi e a La Scala e al Metropolitan. Ha inoltre partecipato al Prix De Lausanne. Adesso è nella scuola di Maria De Filippi ed è al Serale, sarà lui a trionfare?