L’amatissimo volto di Uomini e Donne al pronto soccorso: grande spavento

“Sono stata al pronto soccorso”: grande spavento per l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, che sui social racconta la sua disavventura.

Attraverso le sue stories di Instagram, una delle ex corteggiatrici più amate di Uomini e Donne ha raccontato cosa le è successo nelle scorse ora. Una brutta disavventura, che ha causato attimi di vero panico per l’ex volto di Canale 5, che si è vista costretta ad andare in ospedale.

“Mi sono spaventata tantissimo e quindi sono andata in pronto soccorso“, ha raccontato l’ex corteggiatrice, attraverso dei video caricati su Instagram. Video attraverso cui ha spiegato nel dettaglio cosa è successo, aggiornando i fan sulle sue attuali condizioni. Ecco le sue parole.

Uomini e Donne, l’ex corteggiatrice al pronto soccorso: “Vi racconto la mia disavventura”

“Vi voglio raccontare la mia disavventura di ieri. Ieri sera purtroppo ho avuto una brutta emorragia, ma brutta, che non si fermava. Mi sono spaventata tantissimo e quindi sono andata ovviamente in pronto soccorso”. Con queste parole, Claudia Dionigi ha raccontato ai followers di Instagram la disavventura vissuta nelle scorse ore. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, attuale compagna dell’ex tronista Lorenzo Riccardi, si è recata in ospedale in seguito ad un’emorragia. Un enorme spavento per la romana, ma, fortunatamente, tutto si è risolto per il meglio, come ha dichiarato nelle sue storie Instagram.

“Mi hanno detto che non è nulla di grave, ho dei coaguli, dei rimasugli del parto. Una cosa che può succedere, quindi mi hanno rassicurata e mi hanno dato una cura che dovrò seguire seguire”, ha aggiunto Claudia. Una conseguenza del parto, avvenuto qualche settimana fa. Il 21 dicembre del 2022, Claudia e Lorenzo sono diventati genitori della loro prima bambina, la dolcissima Maria Vittoria. Una gioia immensa per la Dionigi che, però, ha dovuto fare i conti con lo spiacevole imprevisto della scorsa notte. Tutto, però, è fortunatamente passato, come ha raccontato Claudia nelle sue stories.

“Oggi sto bene, è tornato tutto nella norma, però lo spavento è stato tanto. Sto un po’ sfasata perché è successo ieri sera, sono tornata a casa verso le due le tre di notte, però dai sto bene”. Parole che hanno rassicurato i tantissimi fan che, con tanto affetto, seguono la coppia nata a Uomini e Donne sin dall’esperienza in tv.

I due si sono conosciuti proprio grazie al dating show di Maria De Filippi nel 2019. Dopo un percorso fatto di alti e bassi, il tronista pugliese ha scelto di lasciare il programma proprio con Claudia e tra i due è iniziata una storia d’amore meravigliosa. Non possiamo che mandare nostri migliori auguri di una completa guarigione e un forte abbraccio a Claudia.