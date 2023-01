Maria De Filippi irriconoscibile da giovane: così non l’avete mai vista

Maria De Filippi, com’era la conduttrice da giovane: spunta lo scatto in cui è (quasi) irriconoscibile, la ricordavate così?

Appena una settimana fa ha fatto il suo ritorno su questi schermi C’è Posta per Te. Di recente vi abbiamo rivelato una insolita curiosità a proposito: sapete perché Maria De Filippi passeggia sempre quando racconta le storie di c’è Posta per Te?

La storica conduttrice della trasmissione ha catturato da subito l’attenzione per le storie portate sullo schermo. Maria De Filippi è di sicuro un personaggio noto a molti. D’altronde, è al timone della conduzione di programmi che in questi anni dai lontani esordi riscuotono sempre un certo clamore.

C’è Posta per Te, Amici, Uomini e Donne, Tu Sì que Vales sono di sicuro i programmi più seguiti delle reti Mediaset insieme ai noti reality che vedono i nostri vip in poltrona. Ma la moglie di Maurizio Costanzo si può dire che detiene il monopolio dei palinsesti Mediaset conquistando i telespettatori alla conduzione dei suoi programmi. Sono trascorsi un bel po’ di anni da quando Maria De Filippi ha fatto il suo esordio sul piccolo schermo. Galeotto fu l’incontro con Maurizio Costanzo che le ha letteralmente cambiato la vita. Dopo la Laurea conseguita in Giurisprudenza infatti, i progetti della conduttrice erano altri. Ma si sa, tutto nella vita può succedere e tante sono le cose che possono cambiare. E per lei, si può dire che siano decisamente cambiate in meglio.

Oggi la vediamo in tv sempre splendida ed elegante, ma com’era Maria De Filippi qualche anno fa? Forse non la ricordavate così.

Maria De Filippi spunta lo scatto da giovanissima: così è irriconoscibile

Da quando ha esordito sul piccolo schermo Maria De Filippi è cambiata molto col passare degli anni. Alcune cose di lei sono di certo rimaste invariate, pensiamo ad esempio alla sua chioma bionda che mantiene da anni. In questo scatto del passato che vi abbiamo mostrato però in un nostro precedente articolo Maria De Filippi appare con un look decisamente diverso da quello con il quale siamo abituati a vederla: avete dato un’occhiata?

Ma cercando un po’ in giro ecco che spunta uno scatto del passato che ritrae Maria De Filippi da giovane molto diversa da come siamo abituati a vederla oggi, quasi irriconoscibile. Vi basterà dare un’occhiata alla foto per capire di che cosa stiamo parlando. Eccola proprio qui di seguito riportata.

In questo scatto Maria De Filippi appare molto diversa infatti da come l’abbiamo conosciuta sul web. Erano questi gli anni in cui era nel pieno della giovinezza, quando ancora per lei il destino da conduttrice non era scritto da nessuna parte.

Noi non l’avremmo mai riconosciuta, e voi?