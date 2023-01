Showgirl di fama internazionale confessa tragica infanzia: “Sono scappata di casa e a 13 anni”

Showgirl di fama internazionale confessa qualcosa di insospettabile ai fan: da piccola ha vissuto eventi tremendi, fuori la verità.

Segnata da un passato indicibile, la Showgirl di fama internazionale rompe il silenzio: racconta gli eventi tragici che l’hanno resa ciò che è. Non tutti hanno la fortuna di vivere un’infanzia serena tra le braccia di mamma e papà, c’è chi famoso e non, è stato costretto a diventare adulto troppo presto, perdendosi ciò che non tornerà più indietro: la spensieratezza bambinesca. La protagonista di oggi non dà nulla per scontato, e vuole spiegare cosa ha imparato dalla sua esperienza.

La vita le ha sorriso nel futuro, ma è nel suo passato che sono nascosti traumi e gravi danni psicologici. La Showgirl di fama internazionale ce l’ha messa tutta per ottenere grandi risultati, e quelli ottenuti non sono altro che il frutto del suo duro lavoro, ma soprattutto perseveranza nel conquistare un obiettivo. La ballerina si mette a nudo, e senza filtri spiega cosa le è accaduto di così tragico. Nel vederla oggi non si crederebbe a quanto raccontato, ma è la pura e triste verità.

Showgirl di fama internazionale confessa tragico passato

Sapere che un bambino viva un’infanzia triste e difficile, spezza il cuore a chiunque. Se poi questo personaggio diventa un volto famoso che lo si riconosce in tutto il mondo, sconvolge ancora di più. In realtà, dalla tv si vede molto poco, più precisamente il pubblico attratto dal puro e sano divertimento, è soggetto a vedere “il bello della vita”, facendo venire meno tutte le sofferenze, che ci sono, ma non si vedono.

Ecco perché l’amata Showgirl di fama internazionale ha deciso di mettersi a nudo, senza provare alcun rimorso o vergogna nell’aver raccontato tutto. Il racconto viene trasmesso nel salotto di Verissimo, l’intervista fatta dalla conduttrice di Mediaset, Silvia Toffanini lascia l’amaro in bocca, ma contribuisce a dare spessore alla showgirl salvata dalla danza, suo lavoro e più grande amore.

Stiamo parlando di Heather Parisi una ballerina di origini americane, ma che nel nostro Paese ha reso la tv degli anni Settanta, Ottanta e Novanta, più colorata! Ha avuto una carriera ricca di successi. Dopo aver vinto borse di studio negli Stati Uniti ed aver studiato all’American Ballet, l’Italia è diventata la sua casa.

Peccato che a 13 anni fu costretta ad andare a vivere da sola a causa dei problemi familiari. Racconta che ha dovuto fare da madre alla sorella Tiffany, perché il padre era andato via di casa quando lei aveva solo due anni, e la madre le ha messo davanti delle responsabilità eccessive per una bambina di 8 anni. Spiega così:

<<Ho avuto un’infanzia drammatica, ho fatto di tutto per scappare, la danza è sacrificio, è una disciplina molto severa, a 13 anni sono andata a vivere da sola a San Francisco, avevo una borsa di studio, non ho mai pagato nella mia vita una lezione di danza, ho sempre avuto le borse di studio, a volte quando non potevo fare le audizioni mandavo una foto di un grand jete e mi arrivavano le lettere con scritto “sei stata accettata”.>>

Quindi, nonostante le difficoltà, la danza le ha permesso di fare ciò che ha sempre desiderato. E’ arrivata in Italia e a 45 anni ha conosciuto Umberto, insieme hanno costruito una famiglia con i figli Elizabeth e Dylan.