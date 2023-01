In questo scatto Shakira aveva un look completamente diverso: mai vista così!

In questo vecchio scatto Shakira aveva un look completamente diverso da oggi: capelli corti e colore diverso, ve la ricordate così?

Si parla sempre di lei ma negli ultimi mesi Shakira è stata al centro dell’attenzione non per la sua musica e il talento che da sempre la contraddistingue, bensì per la sua vita privata. La cantante dopo anni ha fatto sapere al mondo intero della separazione dal calciatore Gerard Piquè.

Un annuncio che ha lasciato tutti senza parole. I suoi fan non si aspettavano di poter ricevere una notizia del genere ma è successo. Come si suol dire, anche le migliori coppie, quelle solide e amate dal pubblico, possono rompersi. Saprete tutti che è successo lo stesso con Ilary Blasi e Totti. Dopo anni di matrimonio i due hanno deciso di prendere strade diverse non senza l’intrusione del gossip.

Ma torniamo a Shakira, la cantante è oggi famosa in tutto il mondo. La sua musica ha scalato le classifiche più importanti e lei ha calcato i palchi più famosi. Il debutto nel mercato discografico latinoamericano è avvenuto nel 1991 e negli anni la sua carriera ha subito una svolta importante. Il numero di follower che la segue sui social è impressionante, oltre 78 milioni. Questo dimostra quanto sia veramente apprezzata. Sono migliaia gli scatti pubblicati, in ognuno appare con un look diverso o un trucco differente da quello visto prima. Negli anni ha cambiato di pochissimo il suo stile ma alla fine, in generale, è sempre apparsa così, con un taglio di capelli lungo sul riccio mosso e una tonalità sul castano arancio. Ecco perchè in questo scatto che vi mostriamo vi apparirà diversa!

Capelli corti e tonalità chiara, poche volte abbiamo visto Shakira con questo look: eccola in uno scatto del passato

Shakira è seguita sui social da milioni e milioni di follower. Molto spesso condivide video in cui canta e balla, scene che appartengono ad un suo brano. Ci sono diversi scatti in cui mostra i look indossati o condivide semplicemente momenti privati.

Spulciando un po’ tra le immagini, soprattutto andando indietro nel tempo, abbiamo trovato una che risale a qualche anno fa e che ci ha particolarmente colpito. Ma cos’è che abbiamo notato guardandola? Difficile non farci caso.

Voi cosa notate? A prima vista è ovvio che a non passare inosservato è il taglio di capelli. Siamo abituati a vederla con lunghi capelli che vanno oltre le spalle e in questa immagine sono molto corti. C’è anche un secondo dettaglio che non sfugge, il colore. E’ molto chiaro rispetto ad oggi. Sicuramente poche volte l’abbiamo vista con questo tipo di ‘acconciatura’ però in ogni caso Shakira è sempre molto bella.