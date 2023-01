Lino Banfi, il doloroso annuncio: è sua figlia a parlarne

Lino Banfi è nel cuore dei telespettatori, attore e personaggio televisivo amatissimo, è protagonista di un annuncio difficile da accettare.

Personaggi ed attori come Lino Banfi sono un’istituzione nel mondo della televisione, e non solo. Si tratta di un volto amatissimo che ha ispirato tanti neo attori a fare questo percorso, per non parlare della fonte di intrattenimento genuina che ha regalato al pubblico a casa. La serie longeva della Rai, Un medico in famiglia, è solo uno dei format più amati che lo hanno come protagonista, ma non solo. Dietro la presenza di un attore abile e divertente, c’è un uomo che sta soffrendo tantissimo. A raccontarlo è la figlia.

Rosanna Banfi è la figlia di Lino, la si è vista sia nella serie sopracitata, ma anche in altri programmi in compagnia del papà. Non possiamo dimenticare Grandi Magazzini, recitarono insieme in sketch divertenti e che ancora sono amati dal pubblico a casa. Infatti, la serie “il vigile urbano” è stato un sequel di questo primo successo. Cosa racconta la figlia di uno dei più grandi ed amati attori? Un retroscena che lascia l’amaro in bocca: è uno spaccato di vita che li rende fragili, ma incredibilmente umani.

Lino Banfi, ecco l’annuncio della figlia: fuori la verità

Facciamo queste premesse, perché non è così scontato pensare ai personaggi famosi, specie gli attori, come persone in carne ed ossa che soffrono problemi comuni. Spesso si conosce solo il “bello della vita”, non rendendosi contro che dietro c’è anche il brutto. Il racconto viene fatto a quattr’occhi nell’ultimo incontro con Silvia Toffanin nel salotto del format di interviste più amato del weekend, Verissimo.

Le parole di Rosanna Banfi sono dure, riguardano il papà Lino, ma non solo. Per chi non se ne rendesse conto, sono persone comuni e come chiunque altro vivono i disagi dell’età matura. Lino ha 86 anni, ma il coraggio di un leone.

Da questo screenshot si può constatare il malessere della donna nel raccontare cosa la preoccupa. Infatti, nello schermo vengono trasmesse foto del papà Lino, con la moglie e mamma di Rosanna. La donna si è ammalata, e questa condizione ha portato non poche difficoltà in famiglia. Lino sta fedelmente accanto alla moglie, la quale quando sta peggio, chiede proprio di averlo accanto in ogni momento. Queste le parole di Rosanna, spiegando il perché dell’assenza del padre:

<<Dovevamo venire insieme, invece sono venuta solo io. È successa una cosa che può succedere a chi è anziano. Mamma non sta bene, papà è lì con lei, al suo fianco. Però, è tutto passato. Ci siamo spaventati, ma il pericolo è passato. Da un po’ di anni, mamma non sta bene e sente sempre il bisogno di papà vicino. Lo cerca sempre e questo viene prima di tutto il resto, prima di qualunque altra cosa: la salute e l’unione familiare.>>

Quindi, l’amato attore ha sentito l’esigenza di stare accanto alla moglie, non lasciandola sola in un momento così delicato. La figlia racconta come Lino stia vivendo la situazione, scende nei particolari della vicenda:

<<Papà, nonostante i suoi 86 anni, è ancora molto attivo e ha un carattere molto forte. Mamma mi riconosce, arriverà forse quel giorno in cui non mi riconoscerà, ma è vedere questo cambiamento, questa fragilità che è data dall’età, mamma è così piccina, e sapere avendola vissuta forte, che era il generale di casa.>>