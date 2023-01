“Anno nuovo, taglio nuovo”: l’ex volto di Amici rivoluziona il suo look

“Anno nuovo, taglio nuovo”: l’ex volto di Amici di Maria De Filippi rivoluziona il suo look e mostra il risultato sui social; ecco cosa ha fatto.

La 22esima edizione di Amici prosegue non senza polemiche. I fatti gravi avvenuti in casetta durante la notte di Capodanno hanno sconvolto la vita degli allievi nella scuola: diverse le punizioni già adottata e non sappiamo se sia finita qui. In attesa di scoprire cosa accadrà nei prossimi giorni, facciamo un passo indietro, esattamente a due edizioni fa. Quando, sulla pista più famosa della tv, si esibiva lei, Rosa Di Grazia.

Una delle protagoniste assolute dell’edizione 20 del talent show di Canale, la ballerina napoletana è arrivata fino al serale, supportata dalla sua maestra Lorella Cuccarini ( e un po’ meno da Alessandra Celentano). Nella scuola si innamorò del cantante Deddy, ma la loro storia non è durata a lungo al termine del programma. A distanza di anni, Rosa continua ad essere super seguita dai fan, anche sui social, ed è proprio lì che, qualche giorno fa, ha condiviso il suo ‘colpo di testa’. La ballerina partenopea ha accolto in nuovo anno con un nuovo taglio: curiosi di vedere come si è mostrata? Piccolo spoiler: è bellissima!

L’ex ballerina di Amici cambia look: come si è mostrata sui social

La ventesima edizione di Amici è stata una delle più amate dal pubblico di Canale 5. Tantissimi i talenti spuntati fuori grazie a quell’edizione, a partire dalla vincitrice Giulia Stabile e dal secondo classificato, il suo fidanzato Sangiovanni. E nello stesso anno, nella scuola, c’era anche lei, Rosa Di Grazia. La ballerina è stata una delle protagoniste assolute del talent show, dove è riuscita ad arrivare al serale, conquistando un’ampia fetta di pubblico. Che ancora oggi la segue e la supporta, come si può vedere anche dando uno sguardo al suo seguitissimo canale social.

Su Instagram, Rosa ha quasi 420 mila followers, con cui condivide i momenti salienti delle sue giornate. E, qualche giorno fa, l’ex allieva del talent ha postato alcuni scatti in cui ha mostrato il suo cambio look. “Anno nuovo, taglio nuovo”, ha scritto Rosa a corredo del post condiviso su Instagram, in cui ha mostralo la sua nuova acconciatura.

La bellissima ballerina ha rivoluzionato il suo aspetto, scegliendo una frangetta sfilata, molto leggera, che incornicia il viso. Il risultato finale è ‘wow’ e per la Di Grazia sono arrivati tantissimi complimenti. Una valanga di likes e commenti, ricchi di parole di affetto per l’ex di Amici, che è rimasta nel cuore dei fan. Curiosi di vedere il suo nuovo look? Date un’occhiata:

Eh si, un vero e proprio splendore! Rosa è incantevole col nuovo taglio, che è stato super promosso dai fan. E voi, cosa ne pensate del nuovo look della meravigliosa ballerina?