Isola dei Famosi, ex naufraga diventa mamma per la prima volta: gioia immensa

Ex naufraga sovrasta il web con la notizia, la gioia è immensa, ed i fan non stanno più nella pelle. Ecco tutti i retroscena dell’evento.

La nascita di un bambino è sempre fonte di gioia, specialmente quando è il primogenito. Diciamo che una volta nato, tutto cambia nella vita di una persona, in modo travolgente, repentino, e del tutto inaspettato. Chiunque metta al mondo una vita, rimane sbalordito da quanta bellezza ed amore riesce a provare. Protagonista del lieto evento è una ex naufraga, una vip approdata nell’edizione del 2021 dell’Isola dei Famosi. Proprio per questo i fan non credono ai loro occhi, ecco tutti i retroscena inediti.

La notizia arriva dalla diretta interessata, e le parole espresse al grande pubblico, fanno chiarezza sia sui sentimenti provati, che sulle dinamiche della vicenda. Partorire non è certo una passeggiata, ma alla fine quando ci si specchia negli occhi del proprio bambino, tutte le fatiche e le paure passano. L’Ex naufraga è un volto importante anche perché ha una carriera alle spalle da fare invidia a chiunque.

Ex naufraga mostra il bambino, la felicità è immensa!

I fan scoprono la notizia dal profilo Instagram ufficiale dell’Ex naufraga. Si tratta di una modella che ha sfilato in passerelle importanti, nonostante la giovane età perché adesso ha 27 anni. Quindi, il suo corpo ha subito le conseguenze della gravidanza, ma al di là del cambiamento del fisico, la sua felicità è immensa, perché sta finalmente stringendo tra le sue braccia il piccolo di casa.

La modella di origine Bresciana è Beatrice Marchetti, e dopo essersi spostata con il proprio compagno, racconta tutti i dettagli della vicenda.

Beatrice Marchetti è stata naufraga per pochissimo, infatti è stata eliminata poco dopo il suo arrivo all’Isola. Nonostante ciò, vantava già di una carriera, e il futuro le ha preservato tanta felicità, ad iniziare dal compagno che le sta accanto. Si sono sposati in gran segreto in Grecia, dopo essere stati fidanzati per poco tempo. Il neo marito di Beatrice Marchetti è l’imprenditore Felix Bitzios.

L’annuncio della gravidanza è arrivato a settembre sempre sul suo profilo IG, nel quale ha espresso che i vestiti le stavano stretti da un po’, ed il 14 gennaio 2023 ha dato alla luce il loro primogenito, lo hanno chiamato Leone. Queste le parole dell’Ex naufraga:

<<Sei arrivato Leone, il 14 gennaio 2023 nella mattinata più surreale , bella e piena d’amore della mia vita.>>

Non possono di certo mancare i messaggi degli ex colleghi che sull’Isola le hanno fatto compagnia. La stessa Francesca Lodo, sua compagna nel reality, le scrive così:

<<Amore, sarai una mamma speciale. Auguri a voi, ciao Leoncino.>>

La gioia è incontenibile, così continua a postare anche IG stories proprio per celebrare il momento e renderlo incancellabile.