Vi ricordate di Lana Lang in Smallville? Dopo anni ecco com’è cambiata l’attrice

Vi ricordate di Lana Lang in Smallville? Questo personaggio era molto amato, dopo anni ecco com’è cambiata l’attrice.

Una delle serie televisive più amate, andate in onda molti anni fa è Smallville, la ricordate, vero? E’ stata prodotta negli Stati Uniti e ha avuto un successo incedibile. I telespettatori hanno seguito tutta la trama dal primo all’ultimo episodio, con costanza e una certa attenzione dato che la storia ha appassionato molto.

Nel 2002 è stata trasmessa in Italia per la prima volta, con la prima stagione, mentre l’ultima è andata in onda nel 2011. La trama si concentra intorno al personaggio di Clark. Quando arriva nella famosa cittadina, in seguito ad una catastrofica pioggia di meteoriti, è soltanto un bambino. Viene accolto da Martha e Jonathan Kent che lo crescono come fosse loro figlio. Scopriranno fin da subito che ha dei poteri soprannaturali e col tempo questi si andranno a rafforzare. Un segreto che cercheranno di mantenere nascosto.

Quando Clark cresce va al liceo dove conosce e fa amicizia con nuove persone, come Chloe Sullivan che diventa la sua migliore amica o Lana Lang. Di quest’ultima si innamora, un sentimento che col tempo verrà ricambiato. La loro storia sarà turbata da alti e bassi e alla fine, lo saprete bene, non sarà per sempre la sua amata. Vi ricordate di Lana? E’ un personaggio molto dolce, che dimostra nella serie di avere una grande forza. Ecco, ma com’è diventata l’attrice a distanza di anni? Vediamo com’è oggi!

Vi ricordate di Lana Lang in Smallville? Ecco l’attrice dopo anni

Quando diventa un adolescente si innamora di Lana Lang, una giovane sua coetanea che conosce nella scuola che frequenta. Dopo alcuni tentativi iniziano una storia d’amore, bellissima ma molto travagliata. Una storia che non vedrà il lieto fine, perchè sapete che questo c’è stato con Lois Lane. Ebbene, Lana è una ragazza dolce e molto bella. Nella scuola tutti la notano e anche Clark posa i suoi occhi su di lei. Soltanto molto dopo scoprirà il segreto che il giovane ha sempre tenuto nascosto. Questo personaggio è stato interpretato dall’attrice Kristin Kreuk. Era giovanissima quando l’abbiamo vista la prima volta, ci chiediamo: com’è diventata con il passare degli anni?

Ecco com’è oggi! L’avreste riconosciuta? Questo è uno scatto ripreso dal suo profilo social. Kristen non sembra molto diversa, anzi, sembra proprio che il tempo per lei non sia mai trascorso, non trovate? E’ bellissima, come l’abbiamo conosciuta in Smallville!