Il ricordo di Al Bano: “Io e Romina costretti ad andare via dall’Italia”

Al Bano ha parlato di un argomento molto delicato, che ha condiviso con la sua ex moglie e partner di sempre, Romina Power. Ecco cosa ha detto

Il vero nome di Al Bano è Albano Antonio Carrisi. Il cantante è nato a Cellino San Marco, in provincia di Brindisi, il 20 maggio del 1943. Al Bano vive ancora nel comune che gli ha dato i natali, dove ha una grossa tenuta, nella quale si occupa principalmente della produzione di vino, anche se ha anche dei posti per soggiornare durante la notte. Il padre di Jasmine, a pochi mesi dal suo ottantesimo compleanno, ha ancora tanta energia e non ha nessuna intenzione di smettere di cantare e di salire sul palco.

Tra pochi giorni, infatti, Albano Carrisi salirà sul palco dell’Ariston insieme a Massimo Ranieri e Gianni Morandi, per comporre un trio che il pubblico aspetta da anni. È da tanto tempo che i tre cantanti provano ad organizzare un evento del genere e Amadeus è stato bravo a riunirli in occasione della prossima edizione del Festival di Sanremo. I tre appartengono più o meno alla stessa generazione e un tempo erano rivali ma in realtà hanno sempre avuto un ottimo rapporto, come hanno ripetuto più volte in tutti questi anni.

La data da cerchiare in rosso sul calendario è quella dell’8 febbraio e molti scommettono che quel momento sarà uno dei più visti dell’intera edizione del festival. Al Bano ha rilasciato alcune dichiarazioni a Libero Quotidiano ed ha parlato della sua carriera, sottolineando anche alcuni passaggi che riguardano la sua ex moglie, Romina Power. Ecco cosa ha detto il cantante pugliese.

Al Bano e le logiche di partito: “Fu un colpo di fortuna”

Al Bano ha rilasciato alcune dichiarazioni a Libero Quotidiano, ripercorrendo i passaggi più importanti della sua carriera. Il cantante pugliese, che a maggio compirà ottanta anni, ha ricordato cosa è successo negli anni ’70: “Io e Romina siamo stati costretti ad andare via dall’Italia negli anni ’70”. Il motivo è legato al rifiuto di schierarsi politicamente per aumentare la vendita dei dischi. Secondo lui questa decisione gli ha salvato la carriera.

Dopo aver lasciato il ‘Belpaese’, Al Bano e Romina hanno venduto un milione di dischi in Francia con la canzone We’ ll live it all again. Non aver mai accettato di piegarsi a “logiche di partito” gli ha fatto vivere anni difficili ma poi si è sistematicamente ripreso. Poi ha parlato del prossimo Festival di Sanremo. Molti telespettatori aspettano il trio composto da Al Bano, Ranieri e Morandi e lui ha commentato in questo modo.

“Il Sanremo più bello è quello che ho vinto nel 1984 con Romina, raccogliemmo 3.900.000 voti. Nel 1996 presentai un’autobiografia in musica, raccontava le angosce personali di quel momento. Gianni e Massimo sono due uomini veri e due amici”. Al momento non è previsto un ritorno sul palco con Romina Power ma Al Bano ha dichiarato che presto potrebbe arrivare novità in tal senso.