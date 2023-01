L’amata attrice racconta il suo dolore: “Ho avuto 9 aborti”

L’attrice racconta il suo dolore, la confessione è difficile ma lei si è lasciata andare alle parole: “Ho avuto 9 aborti”.

Una delle attrici più amate ha raccontato molto tempo fa di aver avuto 9 aborti nel corso della sua vita. Parlarne sarà stato sicuramente difficile. Sappiamo infatti che raccontare fatti privati è sempre complicato, soprattutto se si tratta di questioni personali ed intime. Lo è per tutti. Aprirsi agli altri e svelarsi completamente non viene in maniera leggera ma c’è prima una fase in cui ci si sofferma sul cosa dire e se farlo.

E’ ancora più difficile per i personaggi del mondo dello spettacolo. Questi appena rivelano qualcosa della loro vita vengono accolti da tantissimi commenti, giudizi e opinioni, spesso non troppo gentili. A questo si aggiunge il fatto che i giornali e anche i paparazzi cercano di scoprire cose dei vip che ancora nessuno conosce per portare fuori un gossip. Alle volte però raccontarsi diventa necessario, perchè tenersi tutto dentro non è un bene.

Ed è quello che ha fatto l’attrice di cui stiamo per parlarvi. Aveva già rivelato nella sua autobiografia di aver avuto 9 aborti ma ha deciso di scavare nuovamente in quella ferita rispondendo sotto ad un post social della rivista People: ecco che cosa ha riportato.

L’amatissima attrice ha fatto una difficile confessione e ha raccontato il suo dolore: “Ho avuto 9 aborti”,

Ha raccontato tempo fa, nella sua autobiografia, il dolore per aver subito 9 aborti. Sharon Stone è tornata ad affondare le mani in quella ferita e in basso ad un post social della rivista People, ha lasciato un commento. In questo post veniva riportato il dramma di Peta Murgatroyd, la ballerina di Dancing With The Stars che ha perso un bambino mentre il marito si trovava in Ucraina.

Sharon ha scritto che alle donne manca uno spazio dove poter parlare di quanto sia doloroso subire una tale perdita. Rispondendo, ha anche messo nero su bianco di aver avuto 9 aborti nel corso della sua vita. Ha scritto che non è una cosa da niente, nè a livello fisico e non lo è neanche a livello psicologico: “Ho perso nove bambini per aborti. Non è una cosa da niente, né a livello fisico, né a livello psicologico“.

Dice che molte volte alle donne non resta altro da fare che affrontare da sole questo dolore, quando in realtà c’è bisogno di compassione, appoggio, di empatia e di tutte le attenzioni e le cure. Ha voluto commentare il post social della rivista People in modo da lanciare un importantissimo messaggio, quello di non lasciare sole le donne in momenti di grande dolore e difficoltà come questi. Dolore che lei stessa ha affrontato subendo 9 aborti.