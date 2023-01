Sanremo, la novità che nessuno si aspettava: Amadeus cambia tutto

Sanremo spiazza tutti, Amadeus prende una decisione che rivoluziona ancora una volta il format. La notizia inedita farà gioire il pubblico.

Siamo ancora a gennaio, ma già le notizie su Sanremo fioccano che è una meraviglia. Il pubblico è sempre più interessato per le novità che ogni anno, Amadeus attua. Si può confermare che il conduttore abbia realizzato degli importanti cambiamenti, soprattutto perché ha letteralmente “svecchiato” il format, rendendolo un programma amato da tutti, grandi e più giovani. Nello specifico, l’ultima news trapelata, è una bomba per chi è stato adolescente negli anni Novanta e Duemila, è un colpaccio!

E’ il terzo anno di fila che Amadeus conduce Sanremo, e i fan sembra proprio non aspettare nessun altro. Il conduttore è diventato così iconico per il Festival, perché ha dato una nuova “anima” al programma, facendo venire meno quella “seriosità ed autorevolezza” non contemporanea al mondo di oggi. Richiama il mondo dei social, i cantanti più apprezzati dai giovani di oggi, ma anche delle Pietre miliari della musica italiana. E’ riuscito ad innovare senza snaturare o sminuire il valore del Festival della Canzone italiana. Per il 2023 alla 73° edizione, c’è una notizia che sta facendo impazzire tutti. Ancora una volta, Amadeus fa un colpaccio!

A Sanremo tutto è possibile: Amadeus fa un colpaccio

Non stiamo facendo riferimento a nomi che già sono saltati fuori. E’ vero che personaggi come Chiara Ferragni, la Regina delle Influencer, calpesteranno l’Ariston, ma non solo lei. Infatti, un aspetto abbastanza evidente a tutti, è che per il 2023 Amadeus sembra abbia rispolverato dei generi e dei volti amati dagli adolescenti degli anni Novanta e Duemila. Per chi lo è stato, ha molto bene in mente quanto siano stati iconici quegli anni, altrimenti non se ne seguirebbe ancora oggi la moda!

Oltre alla presenza di artisti come gli Articolo 31, Giorgia, Gianluca Grignani, Paola e Chiara, ci sono anche cantanti giovanissimi, come Ariete, LDA, Shari, Ultimo, e tanti altri. Ma a stupire sono un trio Statunitense che farà ballare l’Ariston. La gioia è incontenibile, ecco chi sono i super ospiti. Oltre alla presenza di due nuove co-conduttrici Chiara Francini e Paola Egonu, ci saranno dei volti che hanno fatto ballare e continuano a farlo, le disco più importanti.

Dal 7 febbraio Sanremo accompagnerà il pubblico con delle serate entusiasmanti. Musica, spettacolo e tanto intrattenimento, ma non finisce qui. Dalla foto è possibile confermare da una fonte ufficiale la notizia. Secondo quanto dichiarato nel profilo Instagram ufficiale di Sanremo, i Black Eyed Peas canteranno al Festival della Canzone italiana! Non è la prima volta che lo fanno, già nel 2003 sono stati protagonisti di una serata, ed ancora oggi nel 2023 tornano più carichi che mai.