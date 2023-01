Chiara Ferragni non si ferma più: accadrà subito dopo Sanremo

Chiara Ferragni non si ferma più: cosa accadrà subito dopo il Festival di Sanremo, dove l’influencer sarà co-conduttrice nella prima e nell’ultima serata.

Manca sempre meno all’inizio della 73 esima edizione del Festival di Sanremo. Un’edizione che si prospetta scoppiettante, come le tre precedenti condotte da Amadeus. Il padrone di casa de I soliti ignoti ha confezionato un cast eccezionale, sia per quanto riguarda i cantanti in gara che per i personaggi che affiancheranno il conduttore sul palco dell’Ariston.

Tra le co-conduttrici di quest’anno c’è anche lei, Chiara Ferragni, che salirà sul palco nella prima e nell’ultima serata della kermesse canora, il 7 e l’11 febbraio 2023. L’attesa di vederla in azione in questo ruolo inedito è tantissima, ma per i fan dell’imprenditrice digitale c’è un’altra meravigliosa notizia: sapete cosa accadrà proprio qualche settimana dopo Sanremo?

Splendida notizia per i fan di Chiara Ferragni: cosa accadrà dopo Sanremo

Una decisione da applausi quella di Chiara Ferragni, che devolverà il suo intero cachet di Sanremo in favore delle donne vittime di violenza. Ad annunciarlo è stata proprio l’influencer, attraverso un video condiviso sui social: il suo intero compenso è stato devoluto all’associazione Di. Re (Donne in rete contro la violenza). “Un grazie alla Rai e ad Amadeus senza cui questa iniziativa non sarebbe stata possibile”, ha dichiarato la moglie di Fedez, che non vede l’ora di vivere questa nuova ed incredibile avventura sanremese. Oltre a Chiara, vedremo sul palco Francesca Fagnani, Chiara Francini e Paola Enoglu, rispettivamente nelle serate dell’8, 9 e 10 febbraio.

L’avventura sanremese andrà in scena da martedì 7 a sabato 11 febbraio e Chiara affiancherà Amadeus proprio nella serata di apertura e in quella conclusiva. In attesa di ammirarla sul palco dell’Ariston, i fan possono gioire per un’altra meravigliosa notizia che riguarda la regina delle influencer. Come riporta The Pipol Gossip su Instagram, il settimanale Chi ha annunciato che, proprio dopo l’esperienza a Sanremo, sarà disponibile la seconda stagione della serie tv dedicata alla famiglia ‘Ferragnez’. “The Ferragnez” tornerà su Prime Video con un secondo capitolo ricco di sorprese, che farà emozionare i fan della coppia. Secondo l’indiscrezione, i nuovi episodi saranno disponibili da marzo. Come per la prima stagione, anche la seconda sarà incentrata su Chiara, Fedez e la loro famiglia, e rivelerà episodi ed aneddoti completamente inediti.

Per conoscere tutti i dettagli sulla seconda stagione della docu-serie e quael è la data esatta dell’uscita bisognerà attendere ancora un po’. Prima, i fan potranno godersi Chiara nelle vesti di co-conduttrice di uno degli eventi più prestigiosi ed importanti del nostro Paese. Noi non vediamo l’ora di scoprire i look che la Ferragni sceglierà per le sue serate all’Ariston, e voi? Manca davvero poco!