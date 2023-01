Uomini e Donne, duro colpo: quanto è successo ha del clamoroso

Ha del clamoroso quello che è successo a Uomini e Donne, un colpo di scena non da poco. Ecco com’è andata.

Michela C. è arrivata a Uomini e Donne da più di un mese ormai e ha già conquistato tutto il pubblico che segue la nota trasmissione televisiva di Maria De Filippi, arrivata ormai alla ventisettesima stagione. Lo show pomeridiano di maggior successo del gruppo Mediaset è in onda in maniera ininterrotta dal 1996. Da alcuni anni, la conduttrice lombarda ha sperimentato un nuovo format, introducendo la versione ‘over’ del programma.

Come era ovvio che fosse, anche questa versione ha avuto subito un grandissimo successo e va in onda ancora oggi. Negli ultimi anni abbiamo assistito a diverse sperimentazioni: nel biennio 2016-2018, il format aveva dato una forte apertura anche alle persone omosessuali mentre nella stagione 2021/2022 il programma ha accolto la prima tronista transgender. Gli esperimenti hanno avuto sempre successo, compreso quello di portare nel piccolo schermo delle persone in età avanzata.

Gli ascolti sono sempre stati molto alti. Negli ultimi dieci anni, Uomini e Donne ha sempre viaggiato ad una media di quasi tre milioni di telespettatori, con uno share leggermente superiore al 20%. Numeri da capogiro che hanno perso anche a Michela di farsi conoscere immediatamente dal grande pubblico. Fanpage le ha fatto una lunga intervista, durante la quale ha raccontato la sua storia. Alcuni passaggi sono particolarmente interessanti, ecco cosa ha detto la dama del trono over di Uomini e Donne.

Michela di Uomini e Donne: “Sono completamente naturale, niente chirurgia”

Michela, la nuova dama del trono over di Uomini e Donne, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Fanpage, parlando della sua vita e della sua esperienza nel programma condotto da Maria De Filippi da ventisette anni. La donna ha ottanta anni ma ha colpito tutti grazie alla sua freschezza fisica, facendo sospettare qualche ritocchino: “In famiglia siamo tutte così, è una questione di Dna. Ho parenti ultracentenari ma mangio di tutto, conducendo una vita sana. Non ci droghiamo, non beviamo e non fumiamo. Non facciamo niente di strano”.

Su Alessandro Rausa ha detto che quest’ultimo avrebbe voluto riallacciare i rapporti, per poi ripensarci: “Basta che un uomo mi dica di no, alla seconda non lo dice più”, sottolineando di voler salvaguardare la sua dignità, messa in discussione in diretta televisiva proprio dal tronista di origini pugliesi. Michela ha colpito tutti i telespettatori grazie alla sua classe e alla sua eleganza.

Ha parlato dei nove anni di danza classica, interrotti per volontà di suo padre. Poi ha descritto la sua giornata tipo: “Sono sempre in movimento, vado in palestra, a fare la spesa o a trovare un’amica”, specificando che le persone anziane non stanno sempre a casa in pantofole. Evidentemente è proprio il suo segreto, la sua grande vitalità le consente di vivere un’esistenza serena e, nello stesso momento, piena di energia, nonostante il trascorrere degli anni.