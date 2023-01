Ricordate Mary nella serie Settimo cielo? Vedere l’attrice dopo anni vi lascerà senza parole

Ricordate Mary Camden nella serie Settimo cielo? Vedere l’attrice dopo anni vi lascerà senza parole, ecco com’è cambiata.

Settimo cielo è una serie televisiva che ha avuto un successo impressionante. E’ andata in onda la prima volta nel 1998 e l’ultima volta che l’abbiamo vista risale al 2009, quando si è conclusa. La trama si concentra intorno alle vicende della famiglia Camden, formata dal reverendo Eric, da sua moglie Ennie e dai sette figli: in ordine Matt, Mary, Lucy, Simon, Ruthie e i gemelli Sam e David.

Il successo che ha avuto si deve alla bravura degli attori e alla storia portata in scena. Ogni personaggio ha conquistato il cuore dei telespettatori e sono riusciti a farci immergere nelle storie vissute, nelle situazioni, persino nei pericoli e nelle sofferenze. Vi ricordate di Mary? La giovane decide dopo il diploma di non andare al collage e di cominciare a lavorare. Purtroppo non riesce a mantenere il lavoro e poco dopo si ritrova in difficoltà e piena di debiti. Questa situazione porta ai pettegolezzi della gente su tutta la famiglia.

Questo personaggio è stato interpretato dall’attrice Jessica Biel. Quando è entrata a far parte della serie era soltanto una ragazza. Da allora la sua carriera ha preso il volo e ha interpretato, in questi anni, molti altri personaggi che l’hanno portata al successo. Adesso, a distanza di molto tempo da quando l’abbiamo vista l’ultima volta nella serie nei panni di Mary, avete visto com’è diventata? Ecco com’è cambiata.

Era Mary nella serie di successo Settimo Cielo: com’è oggi l’attrice a distanza di anni

Mary Camden è un personaggio che abbiamo seguito nella serie Settimo Cielo. E’ la figlia del reverendo Eric e di sua moglie Ennie. Questa dopo il diploma decide di non andare al college ma di entrare nel mondo del lavoro. Purtroppo, non riuscirà a mantenersi il mestiere scelto per molto tempo e comincia così ad essere invasa dai debiti.

Questa situazione porta la gente a parlare della famiglia e a spettegolare come mai prima. Per questo motivo, i suoi genitori la mandano a stare qualche periodo con i suoi nonni per far sì che capisca i suoi errori. Ecco, Mary è un personaggio molto amato nella serie. I telespettatori hanno seguito con costanza la sua storia, ma avete visto com’è oggi l’attrice che l’ha interpretata?

E’ stata Jessica Biel a portare in scena la figlia del reverendo Eric. Quando è entrata nella serie l’attrice era giovanissima, aveva soltanto 14 anni. Vi ha recitato dal 1998 al 2006 per poi lasciare la parte. Come potete vedere in foto, Jessica è ovviamente cambiata fisicamente: oggi è una donna e un’attrice famosa in tutto il mondo.