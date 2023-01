Viola come il mare, colpo di scena: i telespettatori sono senza parole

I telespettatori non si aspettavano neanche lontanamente una notizia del genere e sono rimasti tutti a bocca aperta. Cosa è successo…

Viola come il mare è una serie televisiva andata in onda su Canale Cinque a partire dal 30 settembre dello scorso anno. Il prodotto, suddiviso in dodici mini episodi trasmessi in prima serata, è andato in onda fino al 4 novembre, riscuotendo un ottimo apprezzamento da parte del pubblico italiano. La protagonista principale è Francesca Chillemi, che interpreta il ruolo di Viola Vitale. Accanto a lei ci sono Can Yaman e Simona Cavallari.

La trama è la seguente: Viola, si trasferisce a Palermo dopo aver lavorato per anni nel campo della moda a Parigi. Una volta arrivata nella sua città natale, la giovane donna farà di tutto per cercare suo padre, che non ha mai conosciuto. Viola si occupa di cronaca nera e lavora per una redazione di un giornale online. Proprio a causa del suo lavoro, il personaggio interpretato dalla Chillemi conosce l’ispettore capo di polizia Francesco Demir, interpretato dall’attore turco Can Yaman.

L’uomo ha un grande talento nel suo lavoro ma è abbastanza diffidente nei confronti del mondo che lo circonda. Tra i due nasce immediatamente un feeling ed iniziano a lavorare insieme ad alcuni casi. Il pubblico si è appassionato subito ai loro casi ed ha chiesto una seconda stagione attraverso i social network. Adesso sappiamo che gli appassionati di questo show televisivo saranno accontentati presto. Ecco cosa succederà nella seconda stagione di Viola come il mare.

Viola come il mare, le parole della sceneggiatrice

Elena Bucaccio, sceneggiatrice della serie televisiva di successo Viola come il mare, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Fanpage, annunciando la produzione della seconda stagione dello show. In realtà, la lavorazione è già partita e sono previsti importanti novità, sia nel cast che nella trama. Il soggetto della seconda parte è stato già scritto, quindi gli autori si stanno già occupando dei singoli episodi.

Le riprese partiranno tra la primavera e l’estate del 2023 e saranno disponibili tra l’autunno dello stesso anno e la primavera del 2024. L’obiettivo è quello di mettere in onda una serie a distanza di un anno dalla stagione precedente e sarà così anche stavolta. “Rivedremo Francesca Chillemi e Can Yaman ma ci saranno anche nuovi ingressi”, ha detto la Bucaccio, che si è soffermata anche su alcune anticipazioni.

Arriveranno nuove figure che metteranno in crisi Viola ma l’aiuteranno nel suo percorso: “Assisteremo ad una importante messa a fuoco nel suo lavoro. Per quanto riguarda i casi, partiamo da storie vere che vengono completamente trasformate”. La sceneggiatrice ha spiegato anche il motivo che li ha portati a scegliere i due protagonisti: “Francesca Chillemi lavora con noi da tantissimo tempo, ha un’estetica molto forte e abbiamo capito che Can fosse perfetto accanto a lei. Ha lavorato con un coach sull’italiano. Insieme sono pazzeschi”. Molti fan sono rimasti sorpresi dal fatto che l’attore turco non fosse doppiato, segno evidente che abbia imparato l’italiano in fretta prima di iniziare a girare.