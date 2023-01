Non immaginate che cosa faceva Can Yaman prima del successo in tv: il retroscena sull’amatissimo attore.

Can Yaman è oggi un attore amatissimo che ha raggiunto un grande successo non solo nel suo paese d’origine, ovvero la Turchia, ma anche in Italia e in molti altri paesi. La sua carriera in pochi anni ha praticamente spiccato il volo e oggi è molto richiesto ovunque. Quando è arrivato nella penisola italiana ha subito avuto modo di farsi conoscere entrando a far parte dello spot per la pasta De Cecco insieme a Claudia Gerini.

Ricorderete, è diventato particolarmente noto in tutto il mondo quando è stata trasmessa la serie Bitter Sweet-Ingredienti d’amore. Ha recitato con Ozge Gurel. La trama portata al centro ci ha conquistato. Il pubblico si è immerso nella storia d’amore nata tra la cuoca e studentessa universitaria, e il grande imprenditore. Dopo questa serie ne è arrivata un’altra che ha ottenuto altrettanto consenso, parliamo di Daydreamer- Le ali del sogno.

Ha recitato al fianco di Demet Ozdemir e ancora una volta la storia portata in scena ha lasciato il pubblico senza parole. L’ultima soap opera trasmessa l’ha visto ancora una volta protagonista, insieme ad Ozge, Mr.Wrong-Lezioni d’amore. Ma una volta arrivato in Italia non si è fermato qui: con Francesca Chillemi ha recitato nella serie Viola come il mare. Oggi non ha bisogno di presentazioni dato che la sua carriera è nota ma sapete che cosa faceva prima del successo in tv?

Non immaginate che cosa faceva Can Yaman prima del successo in tv: non tutti sanno questo retroscena

Negli ultimi anni Can Yaman ha avuto modo di farsi conoscere sempre di più grazie ai personaggi che ha interpretato. A partire dal primo che gli ha portato successo, quello dell’imprenditore Ferit Aslan in Bitter Sweet. Anche se prima ancora aveva già iniziato a muovere i primi passi nel mondo della recitazione.

Infatti, la sua carriera di attore ha avuto inizio nel 2014 ma soltanto nel 2017, grazie alla serie che abbiamo appena accennato, ha ottenuto un successo mai visto prima. Grazie ai suoi spostamenti e al suo arrivo anche in Italia, abbiamo avuto modo di conoscerlo meglio. Nel nostro paese ha avuto diversi lavori e anche la parte nella serie Viola come il mare. Ma sapete prima ancora che cosa faceva?

In molti non sanno che Can Yaman prima di diventare famoso aveva cominciato una carriera completamente diversa. Infatti l’attore a 24 anni scriveva articoli per la sezione fiscale del quotidiano Dunya. Nel 2012 si è laureato al Dipartimento di giurisprudenza dell’Università Yeditepe. Ma dopo aver iniziato a muovere i primi passi in questo mondo ha deciso di dedicarsi alla passione per la recitazione.