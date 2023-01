Barbara D’Urso, drammatico retroscena: cosa fa quando torna a casa

Barbara D’Urso, detta Barbarella dai fan, è una donna dalle mille sorprese, e l’ultima rivelata ha sconvolto tutti: ecco cosa fa!

La conduttrice per eccellenza di Pomeriggio 5 farà sempre parlare di sé, specialmente per quanto riguarda la sua vita privata. Barbara D’Urso è senza ombra di dubbio una donna in carriera che stupisce sempre, non solo al lavoro, ma anche per alcuni retroscena che spesso confessa lei stessa. Ha sempre mantenuto un atteggiamento di trasparenza con i fan, intrattenendoli e cercando di trattare i temi più disparati. Ma questa volta la protagonista assoluta è lei, ed è in quello che fa quando ritorna a casa che stupisce.

Ed è proprio dietro le quinte che Barbara D’Urso nasconde qualcosa, aspetti che i fan dai social media e il pubblico a casa, non si aspetterebbero mai. Il punto è che bisogna scindere la persona dal personaggio tv, soprattutto nel ruolo che riveste, quello di conduttrice. C’è un grande lavoro, che spesso la porta ad avere delle reazioni totalmente inedite per chiunque la conosca, ma dietro quel sorriso c’è di più.

Barbara D’Urso e il retroscena inedito, è assurdo!

A rivelare i fatti inediti è qualcuno di speciale e molto vicino alla donna. Dice tutto a Novella 2000, il giornale che riporta la notizia, la sua più grande amica. A volte, è proprio grazie a chi è vicino a personaggi famosi che si riesce a cogliere qualcosa di più, perché la stessa Barbara D’Urso non è mai riuscita a raccontare questo retroscena privato e sconosciuto a tutti i fan. Molti pensano che per conoscere qualcuno basta vederlo all’opera, ad esempio sul posto di lavoro, ma si sbaglia.

La notizia arriva come un fulmine a ciel sereno, gela i fan che mai avrebbero potuto credere ad un fatto del genere. E gli haters da tastiera che la tartassano, come qualsiasi altro personaggio famoso, cambieranno atteggiamento? Purtroppo quando si ha una grande visibilità come nel suo caso, l’odio arriva, ma lei è più forte. Ecco cosa fa quando torna a casa.

Non ci crederebbe nessuno, perché Barbara D’Urso è sempre sorridente in qualsiasi foto del suo profilo Instagram o in tv. In realtà, dietro quell’allegria incontenibile, c’è una donna che soffre terribilmente, e che quando torna a casa si lascia andare ad un fiume di lacrime. La ragione? Si fa spesso carico delle notizie che sente nelle interviste, e assorbe tutta la tristezza come se fosse una spugna.

E’ una donna molto sensibile, infatti oltre ad essere forte, c’è una grande empatia verso il prossimo, nonostante l’odio che gli haters gli buttano addosso. Da qui, si capisce quanto bisogni andare al di là delle apparenze, e viene ancora più apprezzata per la sua bontà e spessore d’animo.