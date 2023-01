GF Vip, “Ho un ritardo”: la concorrente ha chiesto un test di gravidanza?

GF Vip, “Ho un ritardo”: la concorrente del reality show chiede un test di gravidanza? Ecco cosa è accaduto nelle ultime ore.

Un’edizione in cui è accaduto davvero di tutto, quella del GF Vip attualmente in onda. Squalifiche, ritiri, discussioni e amori tormentati: le emozioni, sia positive che negative, non mancano mai nella casa più spiata della tv. Ma quello che sta accadendo in queste ore tra le mura di Cinecittà è davvero clamoroso.

Una delle concorrenti del reality show avrebbe confessato di avere un ritardo e, per questo motivo, avrebbe chiesto alla produzione del programma un test di gravidanza. La vippona potrebbe essere incinta? Ecco cosa è emerso.

GF Vip, la concorrente avrebbe richiesto un test di gravidanza: è incinta?

Un colpo di scena che potrebbe cambiare tutto al GF Vip. Una confessione che non è passata inosservata e, in poco tempo, l’indiscrezione è diventata virale sul web. Una delle concorrenti del reality show di Canale 5 ha confessato di avere un ritardo di due giorni e di aver chiesto un test di gravidanza alla produzione. Di chi si tratta?

Di Antonella Fiordelisi, l’influencer salernitana che, nella casa, è legata sentimentalmente ad Edoardo Donnamaria. Durante una chiacchierata con Nikita Pelizon, Antonella ha raccontato anche alcuni particolari ‘intimi’ sulla sua storia col volto di Forum, lasciando intendere di avere rapporti con lui ogni giorno. Da qui la richiesta del test di gravidanza poiché, a tutti gli effetti, la concorrente non esclude la possibilità di essere incinta. Edoardo sarebbe al corrente di questa possibilità, stando a quanto è emerso.

Non è la prima volta che, in questa edizione, accade una cosa simile. Nei mesi scorsi, infatti, fu Oriana Marzoli a confessare di avere un ritardo e, anche in quel caso, non mancarono le ipotesi su una presunta gravidanza. In quel periodo, infatti, la venezuelana era ancora legata ad Antonino Spinalbese, col quale era accaduto qualcosa in più sotto le lenzuola. Ogni ipotesi, però, fu smentita. Non ci resta che attendere per eventuali aggiornamenti su Antonella. Nel frattempo, la sua relazione con Edoardo Donnamaria procede, ma non senza difficoltà.

I due, pur provando un sentimento forte reciprocamente, si scontrano molto spesso, per via delle forti divergenza caratteriali e della gelosia. Edoardo non sembra aver mai superato il ‘flirt’ di Antonella con Antonino e quest’ultima, dal suo canto, non ama vedere il suo ragazzo insieme a persone che parlano male di lei. Le liti, insomma, sono all’ordine del giorno, ma i Donnalisi trovano sempre il modo per fare la pace dopo ogni discussione.

E voi, cosa ne pensate di questa coppia nata nella casa del GF Vip? Vi piacciono insieme?