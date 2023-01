Francesca Chillemi da Miss Italia ad oggi: com’era 20 anni fa

Francesca Chillemi è un volto amatissimo del piccolo schermo, la ricordate 20 anni fa a Miss Italia? Vediamo com’era e come è cambiata

Miss Italia è stato per lei il trampolino di lancio. La partecipazione al concorso di bellezza più in voga e la vittoria del titolo della ‘più bella d’Italia’, hanno aperto a Francesca Chillemi le porte dell’ambito successo. Oggi la conosciamo come splendida attrice che, nelle vesti dei personaggi interpretati fino ad oggi, è riuscita a conquistare milioni di fan e telespettatori. Ma come è cambiata Francesca Chillemi negli anni?

Solamente lo scorso Giovedì 12 Gennaio 2023, Francesca Chillemi è ritornata sul piccolo schermo con la nota fiction in onda su Rai 1, Che Dio ci aiuti. Nelle vesti di ‘suor Azzurra’, l’attrice ha visto una vera e propria evoluzione di quello che è stato il personaggio nelle stagioni precedenti. Non possiamo naturalmente dimenticare poi la sua interpretazione in ‘Viola come il Mare‘, la fiction in onda su Canale 5 che l’ha vista in compagnia di Can Yaman. Insomma, in questa stagione televisiva abbiamo potuto vedere la splendida ex Miss cimentarsi in più ruoli sul piccolo schermo. Fare l’attrice è sempre stato il suo sogno, e dopo la vittoria a Miss Italia Francesca Chillemi ha sicuramente potuto puntare in alto. Bellissima e talentuosa, oggi è una donna di successo. Sono trascorsi 20 anni da quando in quel lontano 2003 ha percorso la passerella all’ambito concorso di bellezza. Ma a proposito di quegli anni, ricordate com’era Francesca Chillemi quando partecipò a Miss Italia?

Francesca Chillemi 20 anni fa, com’era quando ha partecipato a Miss Italia: la ricordavate così?

E’ di sicuro il suo uno dei volti più amati in tv. Francesca Chillemi è riuscita in questi anni a costruirsi una carriera davvero incredibile dinanzi la telecamera. Sin da giovanissima era forte in lei il desiderio di diventare un’attrice. E possiamo ben dire a tutti gli effetti che ce l’ha fatta. Era appena una giovanissima diciottenne quando ha partecipato e vinto Miss Italia in quel lontano 2003. Ed a proposito, voi ricordate com’era Francesca Chillemi in quegli anni? Facciamo insieme un tuffo nel passato per rivederla:

Eccola bella più che mai. Sono trascorsi 20 anni da quel momento ma quello che è certo e che possiamo dire è che nonostante sia trascorso del tempo, gli anni per Francesca Chillemi sembrano non essere affatto trascorsi. Una bellezza unica e rara. Bella al naturale, proprio come d’altronde ama sempre mostrarsi, Francesca Chillemi ha colpito tutti con la sua estrema semplicità. L’ex Miss Italia conserva ancora il titolo della ‘più bella del mondo’. Voi non trovate sia splendida?