Non tutti sanno in che cosa è laureata Nina Zilli

Nina Zilli è un’amatissima cantautrice ma prima di raggiungere il successo che ha oggi si è laureata, sapete in che cosa?

Da quando ha esordito nel mondo della musica Nina Zilli ha ottenuto consensi e numerosi premi e riconoscimenti. E’ un’artista di una certa grandezza, una cantautrice, una conduttrice radiofonica e un amatissimo personaggio della televisione.

Nel 2022 ha pubblicato il suo primo romanzo, L’ultimo di sette. In un’intervista a Vanity Fair aveva raccontato di aver iniziato a scriverlo tempo fa. Ha Spiegato che nella sua vita dai 18 anni ne ha scritti tanti o almeno li ha iniziati a scrivere ma non li ha portati a termine e questa volta ci è riuscita. Nina ha raccontato che non si rivede nella protagonista anche se in lei sicuramente ci sono cose sue: “Ad un certo punto dice di avere i capelli della bambina di The Ring, beh, eccomi sono proprio io“.

A quanto pare nel romanzo ha inserito tratti dei suoi amici, la vita dei tour, i suoi musicisti, le battute, la vita che vede sotto casa e le diverse sfumature dei cuori che lei stessa ha cercato di immaginare. Lei è una cantautrice e la scrittura, nonostante scrivere un romanzo sia molto diverso, ha sempre fatto parte della sua vita. Oggi è molto amata ed è famosissima dal pubblico ma di lei conoscete proprio tutto? Forse non proprio tutti sanno che anni fa si è laureata: scopriamo in che cosa.

Nina Zilli che cosa ha studiato: scopriamo in cosa si è laureata anni fa la cantante

Nina Zilli è una cantautrice dal talento innato e nell’ultimo anno ha usato la scrittura, dote che l’ha sempre accompagnata, per realizzare e dare forma ad un romanzo, L’ultimo di sette. In un’intervista a Vanity Fair, ha raccontato che dai 18 anni ha sempre scritto pagine e pagine senza portare a termine il lavoro e questa volta ci è riuscita.

Sempre nella medesima intervista ha spiegato l’importanza per lei della musica: “La musica ha curato la mia emotività, lo ha fatto in tutti questi anni, fin da quando ero bambina”, racconta. Proprio Nina qualche girono fa e ancora oggi è stata maggiormente al centro del gossip: è in dolce attesa del suo compagno Danti e a dare la notizia non è stata lei ma se è sfuggito a Fabrizio Baggio durante la diretta instagram del programma di Fiorello Viva Rai 2. Oggi è tra le artiste più amate e apprezzate del panorama musicale ma sappiamo tutto di lei? Sapete in che cosa si è laureata?

La cantante dopo aver preso il diploma al liceo scientifico di Piacenza, si è laureata qualche anno dopo in Relazioni Pubbliche presso l’Università Iulm di Milano. Successivamente debutta in televisione come veejay di MTV. Dopo questo primo esordio arriva il debutto con la musica prima con alcuni gruppi e in seguito, nel 2009, firma un contratto discografico con la Universal.