In Settimo cielo ha interpretato la piccola Ruthie: dopo più di 10 anni ecco l’attrice oggi

In Settimo cielo ha interpretato la piccola Ruthie: dopo più di 10 anni ecco com’è l’attrice oggi.

Tra le serie televisive che hanno avuto un successo impressionante dobbiamo qui citare Settimo Cielo. La prima volta è andata in onda nel lontano 1998, mentre l’ultima volta che l’abbiamo vista risale al 2009. In questo anno si è conclusa lasciando i telespettatori che l’hanno seguita per circa 11 anni spiazzati. Ma come ogni serie, anche per questa è arrivata la conclusione.

La trama si concentra intorno alle vicende della famiglia Camden, questa è formata dal reverendo Eric, da sua moglie Ennie e dai sette figli: Matt, Mary, Lucy, Simon, Ruthie e i gemelli Sam e David. Ogni personaggio ha portato in scena la sua storia intrecciata naturalmente a quella della famiglia. Tutti hanno dato il meglio e hanno fatto immergere coloro che l’hanno seguita negli amori vissuti, nelle sofferenze, nei colpi di scena inaspettati. Settimo cielo ha avuto un grande successo e questo si deve non solo alla bravura degli attori, ma appunto, anche alla trama su cui si è concentrata.

Tra i personaggi di cui oggi vogliamo parlare c’è la piccola Ruthie, la ricordate? Era una bambina quando l’abbiamo vista la prima volta e negli anni è cresciuta, divenendo un’adolescente. Dall’ultima volta che l’abbiamo vista sono passati più di 10 anni, com’è oggi l’attrice che l’ha interpretata?

Settimo Cielo, era la piccola Ruthie nella famosa serie tv: ecco com’è oggi l’attrice

Settimo cielo è una serie statunitense andata in onda dal 1998 fino al 2009. Negli Stati Uniti ha avuto inizio nel 1996-1997, mentre in Italia un anno dopo. Sono tanti i personaggi che abbiamo seguito e tutti hanno lasciato il segno nel cuore dei telespettatori. In un nostro precedente articolo vi abbiamo mostrato com’è diventata l’attrice che ha interpretato Mary.

Jessica Biel oggi è famosissima in tutto il mondo. Il ruolo della figlia del reverendo Eric e di Ennie le ha dato sicuramente una grande popolarità ma dopo la serie ne ha portati in scena altri. Ha così avuto modo di ampliare la sua carriera sempre di più divenendo tra le attrici più apprezzate. Adesso vogliamo invece porre l’attenzione sulla piccola Ruthie, altro personaggio fondamentale. Quando l’abbiamo vista era soltanto una bambina poi divenuta un’adolescente. Abbiamo seguito la sua storia appassionandoci giorno per giorno. Quello che tutti vogliono sapere è: come è diventata l’attrice a distanza di anni?

Ad interpretarla è stata Mackenzie Rosman, che come potete vedere, non sembra essere cambiata molto. Anzi, guardando questa foto e quella in alto risalente alla serie, non sembra così diversa. L’attrice grazie a Settimo Cielo ha avuto modo di farsi conoscere ma soprattutto amare. Quando la soap si è conclusa ha proseguito nella recitazione.