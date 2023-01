Il Paradiso delle Signore, anticipazioni del prossimo appuntamento: la new entry accende il set!

Il Paradiso delle signore ha delle novità entusiasmanti per il prossimo appuntamento. La news entry cambia tutto, ecco chi è!

L’avventura televisiva con il Paradiso delle Signore inizia nel dicembre del 2015, e continua ad sussistere tutt’oggi con la registrazione di ben 785 puntate! Tanti appuntamenti, ma zero noia, perché l’intrattenimento è assicurato da una storia dinamica e ricca di colpi di scena, proprio come gli ultimi in programma. L’atelier sarà abbastanza in subbuglio, sia per i tormenti interiori di alcuni protagonisti, ma anche per l’arrivo di un personaggio d’eccezione. Ecco di chi si tratta, e soprattutto chi impersonerà!

Al Paradiso delle Signore di recente ne sono successe di ogni, ad iniziare da una chicca che allieta i fan più fedeli. Il personaggio di Vittorio resta, non andrà via, almeno così è quanto definito per ora. Infatti, starà vicino a Marco che è tornato a Milano senza Stefania, ed è qui che i pensieri mettono in difficoltà i protagonisti in scena. Se da una parte ci sono tormenti d’amore, dall’altra scoppia una passione incontenibile tra Marcello e Adelaide, ma dovranno fare i conti con quanto accaduto. In tutto questo trambusto arriva “il personaggio” che darà un bel po’ di pepe alle vicende.

Il Paradiso delle Signore, novità clamorose: new entry!

Altri personaggi nasconderanno i sentimenti provati, mentre altri faranno venir fuori una rabbia abbastanza “problematica.” E’ il caso di Ludovica che turbata dalla vicinanza di Adelaide e Marcello darà qualche pensiero a Ferdinando, rabbioso della situazione. E Gemma? Lei prova ancora qualcosa per Marco, i suoi sentimenti sono stati duramente colpiti dalla situazione in atto. Confermato che non prova nulla per Carlos, nonostante lui ci provi con tanta decisione.

Così, in un’apparente crisi tra i due innamorati ritrovatisi, Gemma mette il suo zampino per tornare con l’ex. Quindi, l’amore e la gelosia saranno grandi protagonisti, ma con essi anche la new entry con un ruolo ben preciso! Le fonti dal web parlano chiaro.

Il nuovo volto è proprio quello dell’iconica showgirl Sandra Milo! La 89enne ha ancora tanta energia da vendere, ed è proprio sul set de Il Paradiso delle signore che mette in scena le sue doti artistiche e la sua formidabile esperienza televisiva. Dal 30 di gennaio fino al 3 febbraio la presenza dell’attrice porterà delle nuove “sfumature di colore” alla storia. Impersonerà una testimonial delle prima calza in lycra della storia della moda italiana.

Quindi, il personaggio di Sandra Milo sarà rilevante da un punto di vista storico, ma anche per quanto riguarda lo svolgersi degli eventi e delle relazioni. La sua presenza unirà ancor di più Vittorio e Matilde, ed è proprio questa vicinanza che farà imbestialire Tancredi. Se ne vedranno delle belle.