Occhio al ritocco, anche Maria De Filippi ha ceduto al richiamo dei bisturi?

Anche Maria De Filippi ha ceduto al richiamo della chirurgia estetica? Sembrerebbe proprio di si. Ecco tutti i dettagli di questa vicenda

Maria De Filippi è sicuramente uno dei volti più noti e amati della televisione italiana. Le sue trasmissioni sono da sempre molto seguite. I suoi cavalli di battaglia sono Amici, C’è posta per te e Uomini e Donne, anche se dal 2014 è giurata nello show serale Tu sì que vales, in onda su Canale Cinque. In questo programma televisivo ci sono anche Gerry Scotti, Belen Rodriguez, Sabrina Ferilli e Rudy Zerbi.

La moglie di Maurizio Costanzo, nata a Milano il 5 dicembre del 1961, è stata la protagonista di uno dei servizi di Striscia la Notizia. Lo show satirico si è soffermato su presunti ritocchi che la conduttrice avrebbe fatto negli ultimi anni. Maria De Filippi ha fatto ricorso alla chirurgia estetica per combattere l’avanzamento dell’età? Il web si è spaccato in due fazioni dopo aver visto il servizio.

Da un lato quelli che hanno notato delle piccole differenze rispetto al passato, dall’altro quelli che negano tutto. In entrambi i casi, tutti sono concordi sul giudizio nei confronti della De Filippi, che resta sempre molto apprezzata e amata. Lo dimostrano i numeri che tutte le trasmissioni che conduce producono, nonostante vadano in onda da tanti anni. Il pubblico non si stancherà mai di vederla nel piccolo schermo, nonostante qualche passaggio dal chirurgo plastico.

Maria De Filippi ha fatto qualche ritocco? Ecco la verità

Maria De Filippi rifatta? È questa la voce che gira sul web dopo un servizio di Striscia la Notizia. Sembra che abbia fatto qualche piccola modifica, anche se parrebbe che non ci siano stati grossi cambiamenti. Qual è la verità, dunque? Scorri il testo verso il basso e avrai la possibilità di scoprirlo, aiutandoti anche con il video originale, contenente il servizio dello show satirico delle reti Mediaset.

Nel servizio di Striscia la Notizia (clicca qui per vederlo) si celebra il compleanno di Maria De Filippi ma lo show satirico delle reti Mediaset lo fa a modo suo. Nel corso della rubrica ‘Fatti e rifatti’, la redazione di Striscia ha dimostrato come la conduttrice lombarda abbia fatto ricorso alla chirurgia nel corso degli anni. Dopo aver mostrato alcuni scherzi effettuati dai suoi colleghi durante una diretta e dopo aver riassunto brevemente la sua lunga e brillante carriera, il servizio passa alla dimostrazione degli interventi chirurgici.

Lo scanner test evidenzia alcuni cambiamenti anomali nel viso, come se avesse fatto delle punturine. Il servizio si conclude con un gioco molto divertente: prima appare una foto di Maria De Filippi trasformata in uomo, poi viene fatto lo stesso esperimento con Maurizio Costanzo, trasformato in una donna. I presentatori di Striscia la Notizia hanno concluso il servizio salutando calorosamente Maria De Filippi.