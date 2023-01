Antonino senza freni: “Non sono…”, spunta la verità

Antonino Spadaccino ha confessato alcuni segreti. Il cantante si è lasciato andare ad un piccolo sfogo, ecco cosa ha detto

Antonino (vero nome Antonino Spadaccino) è stato ospite di Silvia Toffanin a Verissimo. Il cantante italiano è diventato famoso nel lontano 2004, quando si è messo in grande mostra nel corso del programma televisivo Amici di Maria De Filippi. Si trattava della quarta edizione del noto show, ancora oggi in onda, sempre condotto dalla moglie di Maurizio Costanzo. Le prime edizioni di questo programma non sono state dimenticate dal pubblico, considerando l’eco che questa intervista ha ottenuto.

Il cantante pugliese, nato a Foggia il 9 marzo del 1983, ha vinto Amici di Maria De Filippi, conquistando anche il premio della critica. Dopo questo grande trionfo, ha pubblicato quattro album in studio, l’ultimo nel 2016, ed ha partecipato ad altri show televisivi. Nel novembre dello scorso anno ha vinto l’edizione 2022 di Tale e Quale Show, programma televisivo condotto da Carlo Conti, in onda su Rai Uno.

Antonino è stato ospite di Silvia Toffanin a Verissimo e ha rilasciato alcune dichiarazioni che hanno scioccato il pubblico. Il cantante ha parlato della sua vita professionale, soffermandosi anche sulla sua sfera privata, parlando a cuore aperto e soffermandosi anche su alcuni momenti negativi della sua vita. Il successo non lo ha cambiato, è rimasto il ragazzo semplice e genuino del 2004, ecco cosa ha detto ai microfoni di Canale Cinque.

Antonino ospite della Toffanin: “Non sono un ruba mariti”

Antonino ha partecipato all’ultima puntata di Verissimo, uno dei programmi di punta delle reti Mediaset, in onda su Canale Cinque. La conduttrice è Silvia Toffanin, sempre in grado di toccare le corde giuste per permettere ai suoi ospiti di aprirsi e di confessare delle cose che non avrebbero mai detto altrove, sia nel pubblico che nel privato. Anche in questo caso, il suo ospite ha rilasciato dichiarazioni molto interessanti.

Il cantante foggiano ha ammesso di avere una persona in mente: “Purtroppo in questo momento è impegnato ma mi piace molto”, ha detto Spadaccino, aprendo il proprio cuore senza filtri. Già durante il programma condotto da Maria De Filippi, Antonino aveva dimostrato di essere una persona particolarmente schietta ma anche molto fragile. E negli studi Mediaset è arrivata la conferma.

Poi ha proseguito, spiegando che la persona che ama dovrà risolvere prima i suoi problemi e, se dovesse tornare single, potrebbe esserci qualche possibilità per entrambi: “Non sono un ruba mariti”. I telespettatori di Canale Cinque hanno ascoltato con molta attenzione le parole di Antonino, che ha più volte spiegato di volere un incontro con la persona che ama ma che non proverà mai a separarlo dal suo attuale compagno.